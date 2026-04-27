Quién es Fernando Herrmann, el designado por Caputo para ocupar la Secretaría de Infraestructura tras la salida de Carlos Frugoni

El arquitecto deja la Secretaría de Transporte para asumir el control de la obra pública y las concesiones.

El Ministerio de Economía de la Nación completó hoy el reordenamiento de su organigrama tras el despido de Carlos Frugoni. El ministro Luis Caputo definió que el arquitecto Fernando Herrmann asuma como el nuevo Secretario de Coordinación de Infraestructura, una de las carteras más sensibles debido a su rol en el manejo de la obra pública y las concesiones nacionales.

Este movimiento implica una rotación interna dentro del equipo económico, ya que Herrmann se desempeñaba hasta la fecha como Secretario de Transporte (cargo que ocupaba desde enero). En su lugar, el Gobierno confirmó la llegada de Mariano Plencovich para liderar el área de movilidad.

Perfil técnico y trayectoria de Fernando Herrmann La elección de Herrmann busca aportar estabilidad y un perfil marcadamente técnico a una secretaría que quedó en el ojo de la tormenta tras el escándalo de las propiedades no declaradas de su antecesor.

Fernando Herrmann Fernando Herrmann, nuevo secretario de de Coordinación de Infraestructura. LinkedIn

Formación: Es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano y cuenta con formación de posgrado en Administración de Empresas .

Experiencia Privada: Acumula más de 30 años de experiencia al frente de su propio estudio profesional y ha sido socio gerente en firmas dedicadas a desarrollos constructivos.

Ámbito Académico: Ha desarrollado actividad docente y técnica en instituciones de renombre como la FADU (UBA), la UNSAM y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). Un área clave para la inversión y concesiones Desde el Palacio de Hacienda destacan que el recorrido de Herrmann combina la visión del sector privado con la capacidad de gestión académica y pública. Su principal desafío será liderar la estrategia de inversión en infraestructura y la supervisión de los contratos de concesión, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria y búsqueda de participación privada.