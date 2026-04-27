La dura crítica de la Iglesia al Gobierno por el cierre de la Sala de Periodistas en Casa Rosada

Monseñor Jorge Lozano recibió a los acreditados tras la suspensión del espacio que funciona desde 1940.

La tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores de prensa sumó este lunes un actor de peso: la Iglesia Católica. El arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, manifestó su preocupación ante el cierre temporal de la histórica Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” en la Casa Rosada.

En un encuentro celebrado en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Lozano escuchó los reclamos de los representantes de los periodistas acreditados, quienes denunciaron la afectación de derechos constitucionales básicos tras la medida oficial.

Defensa de la libertad de expresión y el trabajo Los periodistas detallaron ante la autoridad eclesiástica la importancia del espacio físico en Balcarce 50, el cual funciona de manera prácticamente ininterrumpida desde hace 86 años. Según el comunicado difundido este lunes, los ejes centrales de la reunión fueron:

Derecho al trabajo: El cierre afecta la fuente de sustento de decenas de familias.

Libertad de expresión: Se remarcó la importancia de la libre información para la sociedad.

Valores constitucionales: Los trabajadores hicieron énfasis en el cuidado de los principios republicanos afectados por la suspensión. El llamado del Papa León XIV y el rechazo a los "discursos de odio" Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la coincidencia en la necesidad de "erradicar los discursos de odio". En sintonía con la postura de la Santa Sede, monseñor Lozano recordó los mensajes del Papa León XIV, quien ha hecho un llamado constante a “desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes” en el debate público.

La Iglesia busca, de este modo, bajar el tono de la confrontación entre el Poder Ejecutivo y los cronistas que cubren diariamente la actividad presidencial, advirtiendo que la hostilidad verbal perjudica la convivencia democrática.