La CGT marchará el 30 de abril contra el Gobierno y no descartan un paro general

En la víspera del Día del Trabajador, la central obrera realizará una movilización para repudiar el fallo que reactivó la reforma laboral y denunciar la "gravedad institucional" en la Justicia.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a las calles el próximo 30 de abril. La movilización, programada para la jornada previa al 1° de mayo, tiene como ejes centrales el rechazo a la política económica del Gobierno y, fundamentalmente, el cuestionamiento a la reciente decisión judicial que dejó sin efecto la suspensión de la reforma laboral.

Uno de los puntos que más irritación causó en el seno de la central obrera fue el fallo de la Cámara que habilitó nuevamente los artículos laborales del DNU oficial. Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, calificó el hecho como "aberrante" y vinculó la decisión con movimientos políticos dentro del Poder Judicial.

“Aparece al otro día en el Boletín Oficial la extensión de uno de los jueces que firmó el fallo. Pone un grado de gravedad institucional y genera dudas que no ayudan a los procesos institucionales y democráticos de la Argentina”, denunció Jerónimo en declaraciones radiales.

El dirigente aseguró que el equipo jurídico de la central está trabajando para revertir esta situación, sosteniendo que la reforma es "totalmente maliciosa" y que "oprime derechos" en lugar de aportar a la armonización laboral.

El fantasma del paro general Si bien para esta convocatoria no se ha definido un cese de actividades, la conducción de la CGT dejó la puerta abierta a medidas de fuerza más contundentes. La falta de respuesta oficial ante la caída del salario real y el aumento de la marginalidad son los principales combustibles del malestar social.