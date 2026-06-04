Reforma laboral: se cae la ultraactividad y comienza la disputa por los convenios colectivos

Con la reglamentación de la reforma laboral , y sin fallos judiciales contrarios en vigencia , se cayó la llamada ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y comenzó a correr el tiempo de descuento para que gremios y empresas negocien las nuevas ultra .

Aunque se hablaba tras la sanción de la ley que sólo algunos gremios, los que tenían sus convenios vencidos y no habían llegado a acuerdos con las cámaras empresarias, deberían afrontar obligatoriamente una negociación para no ver caído definitivamente su convenio sectorial, el texto reglamentario plantea que finalmente todos los gremios deberán ir de forma obligatoria a renegociarlos con el plazo de un año.

Desde ya, que la CGT y numerosos sindicatos ya alistaron a sus abogados para judicializar el tema, e incluso desde el sector empresario fruncen el ceño a causa del creciente nivel de conflictividad que una medida tan radical e intempestiva puede generar.

La nueva ley no sólo obligará a los sindicatos a sentarse a negociar nuevas condiciones laborales, que incluye además de salarios, el salario indirecto, flexibilidad horaria, nuevas categorías, e incluso vacaciones en un contexto en el que el derecho a huelga queda casi abolido, sino que además tendrá a la Secretaría de Trabajo como interventora de las negociaciones con poder de veto y facultades para imponer pautas y validar o no acuerdos, so pena de dar de baja el convenio laboral anterior y dejar a los trabajadores sujetos sólo a las condiciones laborales bajo el ordenamiento jurídico general.

Tímida reacción de la CGT

Desde la CGT reaccionaron a la reglamentación de la reforma laboral con un comunicado oficial y una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de una amenaza de paro general sin fecha.

La central de trabajadores puso de manifiesto su "enérgico rechazo" a la reglamentación, en especial a los decretos se "pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical" y advirtió buena parte de la nueva normativa "se encuentra cuestionada judicialmente y sometida a debate respecto de su constitucionalidad".

Y llamaron la atención a la reglamentación a la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551, que incorpora disposiciones que alteran el espíritu y el alcance de la ley votada.

En su denuncia ante la OIT, la CGT menciona el artículo 137 de la reforma laboral que "considera vencidos los convenios colectivos de trabajo cuyo plazo de vigencia hubiera expirado", habilita a la secretaría de Trabajo a intervenir respecto a la vigencia de los convenios y fija como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2026 para la finalización del resto de los convenios colectivos disponiendo que se deben iniciar las nuevas negociaciones un mes después del decreto reglamentario con un plazo de un año para llegar a un acuerdo.

Y como señala el decreto 407 no sólo se deberán discutir las cuestiones paritarias o algunas cláusulas especiales, sino las cláusulas normativas que definen las condiciones de trabajo en general. Los sindicatos advirtieron en Ginebra, de la mano del secretario general de UOCRA Gerardo Martínez, que estas decisiones generarán una conflictividad importante.

La nueva normativa ya tuvo un impacto directo. Las cámaras de empresarios marítimos ya realizaron presentaciones formales denunciando el vencimiento de los convenios con los sindicatos.