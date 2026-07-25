Cómo usar el aporte de la obra social del Monotributo para pagar menos la prepaga

Si sos monotributista todos los meses pagás un aporte destinado a la obra social dentro de la cuota. Lo que muchos no saben es que ese monto puede derivarse a una prepaga , como OSDE, Galeno o Sancor Salud, para reducir el valor de la cuota mensual y evitar pagar el plan completo de forma particular.

En lugar de quedar afiliado a una obra social que no utilizás, podés destinar ese aporte a una empresa de medicina prepaga mediante el sistema de derivación de aportes, un trámite clave que se realiza de manera online.

Para acceder a este beneficio, el procedimiento es:

Los aportes a la obra social del monotributo se pueden derivar a la prepaga para pagar menos. Foto: Shutterstock

El monto que se deriva depende de la categoría del Monotributo y de si el titular tiene adherentes, como integrantes del grupo familiar.

Aunque ese aporte no suele cubrir el valor total de un plan de medicina prepaga, sí representa un alivio al reducir el costo final de la cobertura.

Qué beneficios tiene derivar los aportes

Además de aprovechar un dinero que ya está dentro de la cuota del Monotributo, este mecanismo ofrece otras ventajas:

Permite pagar menos por el plan de salud.

En algunos casos, la carga impositiva es menor que la de una contratación particular, lo que reduce el precio final.

Garantiza la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Cómo hacer el trámite

La derivación de aportes puede realizarse de forma online desde Mi SSSalud, con Clave Fiscal nivel 3.

Antes de empezar el trámite, es recomendable consultar con la prepaga elegida cuál es la obra social con la que opera, ya que seleccionar la opción correcta evita demoras en la activación de la cobertura.