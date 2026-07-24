Cuentas sueldo en dólares: el Banco Central reglamentó cómo funcionarán y qué cambia

Las cuentas sueldo en dólares ya tienen reglamentación. El Banco Central aprobó las normas que permitirán a los bancos ofrecer este tipo de cuentas para acreditar salarios en moneda estadounidense, en línea con la Ley de Modernización Laboral. La medida establece que tendrán las mismas condiciones que las cuentas sueldo en pesos.

La disposición también alcanza a las eventuales cuentas sueldo en dólares utilizadas por trabajadores que no se encuentren comprendidos por el Régimen de Contrato de Trabajo.

Las entidades financieras deberán ofrecer este tipo de cuentas bajo el mismo régimen de gratuidad que las cuentas sueldo en pesos. Entre las operaciones y servicios incluidos se encuentran:

Las cuentas sueldo en dólares también podrán ser utilizadas por trabajadores que no se encuentren comprendidos por el Régimen de Contrato de Trabajo.

Además, los fondos acreditados podrán retirarse en cualquier momento, sin un plazo límite para su disponibilidad.

La normativa establece que los depósitos y las extracciones de dólares deberán estar disponibles de manera obligatoria en la sucursal donde esté radicada la cuenta.

En el resto de las sucursales, así como en cajeros automáticos y terminales de autoservicio, esas operaciones solo podrán realizarse cuando la entidad financiera cuente con disponibilidad operativa de efectivo en dólares.

Por qué el Banco Central reglamentó las cuentas sueldo en dólares

La Ley 27.802 de Modernización Laboral modificó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo para establecer expresamente que el salario puede pagarse en moneda nacional o extranjera. Hasta entonces, la norma solamente indicaba que debía abonarse "en dinero”.

Sin embargo, tras la promulgación de la ley todavía faltaba una reglamentación que permitiera adaptar el sistema bancario, ya que las cuentas sueldo solo estaban previstas para operar en pesos.

Tras esta decisión, el Banco Central habilitó formalmente las cuentas sueldo en dólares con el mismo régimen de gratuidad que las cuentas destinadas al cobro de salarios en pesos.