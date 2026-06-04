La CGT reforzó sus críticas al Gobierno, tras reglamentar la reforma laboral: "No descartamos otro paro general"

La CGT redobló sus críticas contra la reforma laboral que reglamentó el Gobierno y advirtió que podría avanzar con nuevas medidas de fuerza. El cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo , sostuvo que los cambios sancionados por la administración de Javier Milei no generaron empleo y denunció que apuntan a recortar derechos laborales y debilitar el financiamiento sindical.

“Desde que este gobierno planteó la reforma laboral lo único que vimos fue desinversión, salida de empresas y pérdida de puestos de trabajo”, afirmó el dirigente en Futurock. En la misma línea, remarcó que “esta reforma no generó ni un puesto de trabajo”.

Los cuestionamientos surgieron luego de que el Ejecutivo reglamentara aspectos centrales de la reforma mediante el decreto 407, que fija el alcance de modificaciones vinculadas a registración laboral, recibos de sueldo, licencias médicas, desvinculaciones y trámites jubilatorios. Mientras el Gobierno sostiene que las medidas buscan simplificar procesos administrativos y promover la transparencia, la conducción cegetista mantiene su rechazo.

“No nos equivocábamos cuando decíamos que esta ley tiene una carga maliciosa que quita derechos colectivos e individuales y un sesgo de desfinanciar a las organizaciones sindicales para quitarle derechos a los trabajadores”, señaló Jerónimo. Además, aseguró que el movimiento obrero seguirá resistiendo los cambios: “Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada”.

El dirigente también cuestionó la actitud del oficialismo frente a otras normas aprobadas por el Congreso. “Si el Gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores?”, planteó.

La CGT cuestionó la regulación del derecho de huelga y advirtió por un posible paro general

Otro de los puntos señalados por la CGT es la regulación del derecho de huelga. Según Jerónimo, las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo contradicen estándares internacionales. “No cumplen con el derecho internacional, la Corte de La Haya le dio la razón a los trabajadores sobre que el derecho a huelga es un derecho adquirido en las bases de todos los trabajadores”, afirmó.

En medio del debate interno sobre la estrategia a seguir, el dirigente del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio dejó abierta la posibilidad de profundizar el conflicto. “No se descarta un paro general”, advirtió.

Por lo pronto, la central obrera busca internacionalizar sus reclamos. Una delegación de la CGT participa de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, donde expondrá sus cuestionamientos a la reforma laboral y denunciará lo que considera un avance sobre derechos laborales y sindicales.

Más allá de la disputa gremial, Jerónimo consideró que la discusión también tiene una dimensión política y llamó a construir una alternativa electoral hacia el próximo turno presidencial. “Más allá de lo que nosotros podamos hacer, hay que construir una alternativa política de cara a 2027”, sostuvo.

En ese marco, reiteró sus críticas a la gestión libertaria. “Desde que ganó este gobierno decimos que es un gobierno que viene a quitar derechos”, expresó. Finalmente, al comparar la situación argentina con otros procesos regionales, relativizó las analogías con Bolivia y sostuvo que “lo que pasa en Bolivia no es similar a lo que pasa acá”, al tiempo que destacó que en el país “hay derechos que siguen siendo muy fuertes”.