El Gobierno reglamentó medidas clave de la reforma laboral y así afectarán al empleo

El Gobierno reglamentó aspectos centrales de la reforma laboral mediante tres decretos publicados en el Boletín Oficial. Las medidas introducen cambios en el blanqueo laboral, los recibos de sueldo, los mecanismos de registración y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones por despido.

El abogado laboralista Julián De Diego, dialogó en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio y destacó que las nuevas disposiciones tienen un alcance amplio y comenzarán a generar efectos concretos tanto para empleadores como para trabajadores.

“El instrumento más relevante con efectos inmediatos es la reglamentación del blanqueo y los 8 millones de trabajadores que están en negro”, sostuvo. Según explicó, la reforma incorpora “un título vinculado con ese blanqueo con muy importantes condiciones de condonación de la deuda del pasado y con una contribución reducida para los que se incorporan”.

“Ese blanqueo se reglamentó y por lo tanto ya, salvo algunas pequeñas disposiciones que tiene que dictar la reglamentación secundaria, está en marcha”, agregó.

Más información en los recibos y nuevos mecanismos laborales

De Diego también destacó la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que permitirá financiar indemnizaciones por despido mediante aportes empresariales. “El FAL empezaría a regir a partir del 1 de junio”, indicó, aunque aclaró que aún requiere normas complementarias de distintos organismos.

Otro de los cambios reglamentados impacta directamente en los recibos de sueldo. “Ahora ha sido ampliado por un modelo de recibo que está en el anexo del primer decreto, que le permite al trabajador no solamente ver con mucha claridad su liquidación, su salario bruto, su salario neto, las retenciones y demás, sino también ver el manejo de aportes y contribuciones de la Seguridad Social”.

“Esto favorece considerablemente la transparencia de la relación y también permite que el trabajador pueda acceder a la información que le sirve el día de mañana”, afirmó.

El abogado explicó además que el sistema incorpora nuevas herramientas de consulta para los trabajadores. “El recibo está complementado con la certificación de trabajo que puede lograr el trabajador a través de su documento de identidad. Puede ingresar al sistema de la Seguridad Social a través del ARCA, le dan un número de clave y con ese número de clave además puede controlar los aportes y contribuciones”.

“Esto es parte de un paquete de mecanismos que tienen por objeto asegurar la transparencia de la relación y permitirle al trabajador tener acceso a la información para prevenir cualquier conflicto”, añadió.

El desafío de reducir el empleo no registrado

Consultado sobre el objetivo de formalizar trabajadores, De Diego consideró que el esquema sigue modelos ya aplicados en otros países. “El mecanismo utilizado por la reforma laboral es muy similar al que se utilizó en otros países, España, Francia, Italia, para contribuir a la registración”.

“Hay que recordar que en esos países también tuvieron etapas donde el empleo no registrado llegó hasta el 30%. En la Argentina estamos en el 40% y se utilizaron mecanismos similares a los que trae la reforma laboral”, sostuvo.

Según explicó, la normativa establece una ventana de seis meses para regularizar situaciones laborales. “Primero hay un período de condonación que va a durar seis meses, en donde uno tiene la oportunidad de registrarse”.

Sin embargo, advirtió que una vez concluido ese plazo se endurecerán los controles. “Después de esos seis meses, el sistema del ARCA, con toda la documentación a su disposición, el movimiento de las tarjetas de crédito, el movimiento de las actividades bancarias, la utilización de billeteras digitales, etcétera, va a ir a buscar a todos los evasores”.

“Ahí ya no va a haber ningún perdón, ninguna condonación. Ahí va a haber solamente multas, intereses, recargos y sumas de dinero de tal magnitud que no va a ser posible que una empresa, sobre todo si es PYME, sobreviva si no se blanqueó”, concluyó.