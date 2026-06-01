Reforma laboral: cómo funcionará el período de prueba a partir de este 1 de junio

A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó los cambios que extienden los plazos de evaluación de los trabajadores. Según el tamaño de la empresa, el período de prueba podrá estirarse hasta un año.

La entrada en vigencia de esta ley obliga a los departamentos de Recursos Humanos y a los asesores legales de las empresas a revisar los contratos celebrados a partir de este lunes 1 de junio de 2026.

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su agenda de reformas al publicar este lunes en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, aprobada originalmente por el Congreso en febrero de este año. Con la firma del presidente Javier Milei, la normativa introduce cambios estructurales en el mercado de trabajo, con el foco puesto en la reducción de la litigiosidad y la flexibilización de las condiciones de contratación.

La reglamentación introduce modificaciones medulares que alteran los costos fijos laborales y redefinen los plazos de evaluación del personal, obligando a las compañías a readecuar de inmediato sus contratos de cara al segundo semestre del año.

Extensión del período de prueba y nuevas reglas de juego La primera reforma de alto impacto para las estructuras empresariales radica en la sustancial ampliación de los plazos legales para la consolidación de la relación de dependencia. El nuevo esquema busca otorgar mayor previsibilidad a las firmas antes de asumir pasivos laborales permanentes, permitiendo un análisis más exhaustivo del desempeño del trabajador.

Bajo el nuevo marco normativo, la escala del período de prueba se reconfigurará de acuerdo al tamaño y la capacidad productiva de cada empleador:

Empresas tradicionales: El plazo básico de contratación a prueba se extiende de los tres meses vigentes anteriormente a un nuevo tope de seis meses .

Pymes medianas: Para aquellas compañías que cuenten con planteles de entre 6 y 100 trabajadores, el período de prueba habilitado se estira hasta los ocho meses .

Microempresas: Las estructuras más pequeñas, que cuenten con hasta 5 empleados, dispondrán de un plazo de hasta un año de período de prueba para evaluar la sustentabilidad de la nueva posición. Impacto inmediato en las contrataciones La entrada en vigencia de esta ley obliga a los departamentos de Recursos Humanos y a los asesores legales de las empresas a revisar los contratos celebrados a partir de este lunes 1 de junio de 2026. Según expertos en derecho laboral, esta extensión de los plazos apunta a dinamizar la creación de empleo registrado en sectores que, hasta ahora, se mostraban reticentes a la incorporación de personal por el riesgo indemnizatorio temprano.