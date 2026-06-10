"Hostigamiento e intimidación": el fuerte mensaje de la UCR ante los insultos a Cornejo en la UNCuyo
El partido centenario salió a repudiar los hechos que ocurrieron ayer por la tarde en momentos en los que el gobernador votó en las elecciones de la casa de estudios, en la facultad de Ciencias Políticas.
La Unión Cívica Radical (UCR), junto a la Juventud Radical provincial, salieron con un fuerte comunicado a repudiar la situación que vivió este martes por la tarde el gobernador Alfredo Cornejo en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), cuando debió retirarse de forma rápida luego de votar en las elecciones universitarias, ante el repudio e insultos que recibió de estudiantes y militantes.
Desde el partido centenario aseguraron que se trató de "hechos de violencia, agravios e intimidación" y también habló de "hostigamiento" hacia la figura de Cornejo, quien asistió a votar pasadas las 18, cuando estaba por finalizar el acto eleccionario.
"La democracia universitaria debe ser un espacio de participación, pluralismo, respeto y convivencia entre quienes piensan distinto. Nada justifica los insultos, las agresiones verbales ni las situaciones de hostigamiento que se produjeron contra una autoridad legítimamente elegida por los mendocinos, que ejercía un derecho ciudadano básico como es votar", indicaron en el comunicado, que fue firmado por el presidente del Comité Provincial de la UCR, Andrés Lombardi; y por la presidenta de la Juventud Radical (JR), Cecilia Ferzola.
Desde el espacio, se mostraron "preocupados" por el hecho de que algunos sectores "hayan optado por la intolerancia y la confrontación en lugar del debate de ideas". "Las diferencias políticas son parte esencial de la democracia, pero nunca pueden transformarse en expresiones de violencia o persecución hacia quien sostiene una posición distinta", indicaron.
Agregaron que la Universidad Pública "ha sido históricamente un ámbito de pensamiento crítico, libertad y respeto" y que "estos episodios deben ser rechazados por toda la comunidad universitaria y por el conjunto de las fuerzas democráticas, independientemente de las simpatías o diferencias partidarias".
"Manifestamos nuestra solidaridad con el gobernador Alfredo Cornejo y con todos los militantes y estudiantes que se vieron involucrados en una situación que jamás debió ocurrir en una jornada electoral universitaria. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las instituciones, la libertad de expresión, la convivencia democrática y el respeto irrestricto a quienes participan de la vida pública. Nunca más intolerancia ni violencia política", finalizaron.
La Franja Morada también repudió los insultos a Alfredo Cornejo
Desde la Franja Morada también criticaron los hechos que se desarrollaron este martes. A través de un comunicado, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (que está en manos de la Franja Morada), expresaron que hubo "violencia tanto física como verbal”, y agregaron que episodios como este “no solo lesiona el normal desarrollo de la vida universitaria, sino que también atenta contra la participación estudiantil y el respeto por las decisiones expresadas en las urnas”.
Remarcaron que “las autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo, graduado de esta facultad, han sido electas a través del sufragio ciudadano” e hicieron hincapié en que “el derecho al voto constituye una herramienta fundamental de participación y una garantía para que toda la comunidad universitaria pueda hacer oír su voz y decidir sobre el presente y el futuro de las instituciones que integran”.
Concluyeron el mensaje señalando que “resulta inadmisible que no se priorice la defensa de la educación pública y de los valores que sostienen nuestra convivencia institucional”.