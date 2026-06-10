"Hostigamiento e intimidación": el fuerte mensaje de la UCR ante los insultos a Cornejo en la UNCuyo

El partido centenario salió a repudiar los hechos que ocurrieron ayer por la tarde en momentos en los que el gobernador votó en las elecciones de la casa de estudios, en la facultad de Ciencias Políticas.

La Unión Cívica Radical (UCR), junto a la Juventud Radical provincial, salieron con un fuerte comunicado a repudiar la situación que vivió este martes por la tarde el gobernador Alfredo Cornejo en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), cuando debió retirarse de forma rápida luego de votar en las elecciones universitarias, ante el repudio e insultos que recibió de estudiantes y militantes.

Desde el partido centenario aseguraron que se trató de "hechos de violencia, agravios e intimidación" y también habló de "hostigamiento" hacia la figura de Cornejo, quien asistió a votar pasadas las 18, cuando estaba por finalizar el acto eleccionario.

El repudio a Alfredo Cornejo en la UNCuyo El repudio a Alfredo Cornejo en la UNCuyo Laura Fiochetta/ MDZ "La democracia universitaria debe ser un espacio de participación, pluralismo, respeto y convivencia entre quienes piensan distinto. Nada justifica los insultos, las agresiones verbales ni las situaciones de hostigamiento que se produjeron contra una autoridad legítimamente elegida por los mendocinos, que ejercía un derecho ciudadano básico como es votar", indicaron en el comunicado, que fue firmado por el presidente del Comité Provincial de la UCR, Andrés Lombardi; y por la presidenta de la Juventud Radical (JR), Cecilia Ferzola.

Desde el espacio, se mostraron "preocupados" por el hecho de que algunos sectores "hayan optado por la intolerancia y la confrontación en lugar del debate de ideas". "Las diferencias políticas son parte esencial de la democracia, pero nunca pueden transformarse en expresiones de violencia o persecución hacia quien sostiene una posición distinta", indicaron.

COMUNICADO DEL COMITÉ PROVINCIAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL Y DE LA JUVENTUD RADICAL DE MENDOZA (3) Agregaron que la Universidad Pública "ha sido históricamente un ámbito de pensamiento crítico, libertad y respeto" y que "estos episodios deben ser rechazados por toda la comunidad universitaria y por el conjunto de las fuerzas democráticas, independientemente de las simpatías o diferencias partidarias".