Alfredo Cornejo votó en las elecciones de la UNCuyo y lo repudiaron

El gobernador Alfredo Cornejo fue a votar en las elecciones del UNCuyo y se fue al grito "universidad de los trabajadores" que vociferaron algunos presentes.

Alfredo Cornejo participó en las elecciones de la UNCuyo. El mandatario provincial emitió su voto antes de que cerraran las mesas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El dato de color es que se fue repudiado por grupos de manifestantes que gritaron "la universidad es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode".

Alfredo Cornejo en las elecciones de la UNCuyo Alfredo Cornejo en las elecciones de la UNCuyo Julieta Caballero /MDZ La llegada de Alfredo Cornejo El sufragio del goberandor en las elecciones de la UNCuyo fue uno de los más esperados de la jornada. Los periodistas llegaron a primera hora, pero la gran cantidad de votantes y la agenda oficial retrasaron la llegada del mandatario hasta la tarde.

Cerca de las 18.30 y con ropa deportiva Alfredo Cornejo entró a la facultad. Algunas personas gritaron "el agua de Mendoza no se negocia" mientras otros presentes lo saludaban y abrazaban. "Siempre es importante que la universidad se exprese", alcanzó a decirle a los medios presentes antes de que se desatara el repudio de algunos estudiantes.

alfredo cornejo 1 El gobernador Alfredo Cornejo. Julieta Caballero /MDZ Tras votar, el mandatario abandonó el edificio entre cánticos de alumnos repudiando la gestión provincial y al gobernador. "Viejo careta, cargame la tarjeta", "la universidad es de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode", y otros insultos se escucharon entre las personas que coparon las escaleras.