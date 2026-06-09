UNCuyo: se desarrollan las elecciones en un posible escenario de ballotage

Será la cuarta vez en la historia de la casa de estudios que las autoridades universitarias sean elegidas mediante el sistema de voto directo, obligatorio, secreto y simultáneo. Además de rector y vicerrector, la comunidad universitaria elegirá decanos, vicedecanos y representantes de los distintos claustros en los consejos Superior y Directivos.

Los comicios son de 8.30 a 19 y hay que verificar previamente si se está en los padrones para ir a votar a través de esta página.

La elección para el rectorado tiene cuatro fórmulas oficializadas. Por el espacio oficialista Sumar Universidad compiten Gabriel Fidel y María Flavia Filippini. En tanto, Adriana García y Ana Sisti encabezan la propuesta de Encuentro Plural; Javier Ozollo y Fernanda Bernabé representan a Proyecto Universidad Abierta; mientras que Ismael Farrando y Jimena Estrella lo hacen por Trayectoria y Renovación.

La fragmentación de la oferta electoral alimenta la posibilidad de que ninguna fórmula alcance los votos necesarios para imponerse en primera vuelta. El antecedente más recordado ocurrió en 2014, cuando la elección debió definirse mediante ballotage después de que ninguna de las listas obtuviera la mayoría requerida .

Para evitar una segunda vuelta, una fórmula debe conseguir más del 50% de los votos ponderados de la elección. Si ninguna alcanza ese umbral, las dos más votadas volverán a enfrentarse en una nueva elección para definir quién conducirá la Universidad durante los próximos cuatro años. Esa competencia será el 23 de este mes.

El escenario aparece especialmente abierto. Aunque Fidel y Filippini llegan como representantes de la continuidad de la gestión encabezada por Esther Sánchez- pero no son de su espacio político- y cuentan con importantes respaldos dentro de la estructura universitaria, la existencia de tres propuestas opositoras con presencia en distintas facultades dificulta los pronósticos.

La atención también estará puesta en la participación de los distintos claustros —estudiantes, egresados, docentes y personal de apoyo académico—, cuyos votos tienen diferente ponderación dentro del sistema electoral universitario y suelen resultar decisivos en la definición final.

Con ese panorama, la UNCuyo se encamina a una jornada electoral que podría no resolver inmediatamente la disputa por el Rectorado, sin embargo podría haber una sorpresa y un triunfo en primera vuelta por escaso margen. De todas maneras, si ninguna fórmula logra superar la barrera de la mayoría absoluta, la universidad volverá a transitar el camino del ballotage para definir quién sucederá a Esther Sánchez al frente de la principal casa de estudios de Mendoza.

Los resultados de los que se habla en la UNCuyo

Más allá de la cantidad de fórmulas para el rectorado que dificulta llegar a alguna dupla llegar al 51%, es incierta la cantidad de gente que irá a votar. Se descuenta que los profesores, que tienen el voto más importante-el voto es directo pero ponderado, a la hora de contarlos el de todos los claustros no pesa lo mismo. Los docentes titulares y adjuntos representan el 44,48%; los jefes de trabajos prácticos el 8,47%, los estudiantes el 25,42%, egresados el 14,30% y los no docentes el 8%- van a tener una asistencia casi perfecta, pero hay espacios en los que hay dudas como la cantidad de egresados que votará.

Ese tema es una dificultad para aventurar un resultado. Todos coinciden con que Fidel será el ganador y en el oficialismo creen que puede hacer una elección donde llegaría al 45%. El escenario ideal para Sumar Universidad es acercarse lo más posible al 50% para que en la segunda vuelta sea más simple imponerse. Incluso en la UNCuyo recuerdan que hace 40 años, el hoy vicerrector y candidato a rector, ganó las elecciones como presidente del centro de estudiantes por el 52%. Los dirigentes cercanos, - la mayoría estudiantes de la Franja Morada- bromean con la posibilidad de que se repita ese escenario.

Fidel tiene un gran apoyo estudiantil, como así también en otros claustros que son clave. Las ponderaciones de los votos son más complejas de lo que se ve aparentemente, pues no sólo hay que tener en cuenta la cantidad de docentes que son quienes más pesan en la elección, sino también la particularidad de cada claustro por unidad académica.

Hay quienes consideran que Adriana García- que quedó al borde del ballotage hace cuatro años- puede quedar segunda y otros, que ese lugar lo ocupará Ozollo. Quienes ponen a García segunda, manejan estos números: Fidel 35,71%; García 34%; Ozollo 18,5% y Farrando 11,8%.

Quiénes ganarán los decanatos en la UNCuyo

En algunas facultades hay una sola lista, por lo tanto, ganarán los decanatos sin competencia. Se trata de:

Artes y Diseño

Desde el espacio Creamos aspiran a un segundo mandato la actual decana Laura Viviana Braconi y la vicedecana Silvina Laura Maddio.

Ciencias Aplicadas a la Industria

Ángel Augusto Roggiero y Mónica Alejandra Morant, por la lista +FCAI Siempre, irán por un nuevo mandato al frente de esta facultad ubicada en San Rafael.

Derecho

Por el espacio Confluencia Académica se presenta la dupla que integran Silvina del Carmen Furlotti Moretti, como decana y Armando Héctor Martínez como vicedecano.

Educación

Por el Espacio Plural Educación buscan conducir la Facultad María Gabriela Griffouliere, como candidata a decana y Aldo Aníbal Altamirano como vicedecano.

Filosofía y Letras

El decano de esta institución, Víctor Gustavo Zonana encabeza la fórmula Entre Todos junto a la actual vicedecana, Viviana Carmen Ceverino para gestionar por cuatro años más el destino de la Facultad.