UNCuyo: todo lo que tenés que saber para ir a votar

El próximo martes 9 de junio la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) realizará sus elecciones generales para votar las autoridades que conducirán la casa de estudios hasta 2030. Será la cuarta vez en la historia de la institución que los cargos de conducción serán elegidos mediante el voto directo de la comunidad universitaria.

La jornada electoral servirá para elegir rector y vicerrector, decanos y vicedecanos de las distintas facultades, además de representantes para el Consejo Superior y los Consejos Directivos.

Para votar, los electores deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar previamente en qué mesa y establecimiento les corresponde- es que generalmente la facultad donde se estudió o trabaja- sufragar consultando los padrones definitivos publicados por la Universidad en su página oficial.

Los comicios son de 8.30 a 19.

Docentes: docentes efectivos, eméritos y consultos designados hasta la fecha de cierre del padrón e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Estudiantes: alumnos de carreras de grado y pregrado con al menos un año de antigüedad en la carrera y que hayan aprobado dos materias como mínimo durante el año académico anterior.

Graduados: egresados de carreras de grado y pregrado de la UNCuyo que hayan obtenido esa condición antes del cierre del padrón.

que hayan obtenido esa condición antes del cierre del padrón. Personal de apoyo académico: trabajadores de planta permanente y de planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Cómo serán las elecciones

En las facultades habrá dos urnas en cada mesa electoral.

Una de ellas estará destinada a la elección de autoridades de cada unidad académica —decanato, vicedecanato y consejo directivo— y la otra para elegir rector, vicerrector y representantes al Consejo Superior.

En el rectorado solamente se dispondrá de la urna destinada a la elección de las autoridades universitarias y consejeros superiores.

Elecciones: un sistema de voto directo y ponderado

Desde la reforma del Estatuto Universitario realizada en 2013, las máximas autoridades de la UNCuyo son elegidas mediante voto directo, obligatorio, secreto y simultáneo.

El sistema contempla el voto ponderado de los distintos claustros y establece que las fórmulas deben obtener mayoría absoluta para consagrarse.

Además, una reforma aprobada en 2019 incorporó la paridad de género, por lo que las fórmulas para rectorado y decanatos deben incluir al menos una mujer y las listas deben estar integradas por un mínimo del 50% de mujeres.

Si ninguna fórmula alcanza los requisitos establecidos por el Estatuto, se realizará una segunda vuelta a los siete días de finalizados los escrutinios definitivos.

Cuatro fórmulas para el rectorado de la UNCuyo

Las fórmulas que competirán por la conducción de la UNCuyo son:

- Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, por Sumar Universidad.

- Adriana García y Ana Sisti, por Encuentro Plural.

- Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, por Proyecto Universidad Abierta.

- Ismael Farrando y Jimena Estrella, por Trayectoria y Renovación.

Además, la Junta Electoral General oficializó 71 listas para representar a los distintos claustros universitarios en el Consejo Superior.

En las facultades, las respectivas juntas electorales oficializaron las candidaturas para los cargos de decano, vicedecano y consejeros directivos.

Las fórmulas para conducir las Facultades de la UNCuyo

Artes y Diseño

Desde el espacio Creamos aspiran a un segundo mandato la actual decana Laura Viviana Braconi y la vicedecana Silvina Laura Maddio.

Ciencias Agrarias

Por Agrarias entre Todos buscan llegar al Decanato Sergio Castellanos acompañado por Carmen Sartor.

Y por la lista Evolución Agrarias se postula David Martin como decano junto a Alejandrina Soledad Alaria como vicedecana.

Ciencias Aplicadas a la Industria

Ángel Augusto Roggiero y Mónica Alejandra Morant, por la lista +FCAI Siempre, irán por un nuevo mandato al frente de esta facultad ubicada en San Rafael.

Ciencias Económicas

Por Innovación y Compromiso, es el actual decano Miguel Gustavo González Gaviola quien aspira a ganar nuevamente el Decanato, acompañado por su vicedecana Patricia Liliana Puebla.

En tanto que la agrupación Primero Económicas lleva como decano a Marcelo Pieralisi y como vicedecana a Andrea Dichiara.

Ciencias Exactas y Naturales

Por el espacio Confluencia FCEN, la actual decana Julieta Nélida Aranibar va por un segundo periodo a cargo de la institución, acompañada por Damián Ignacio Berridy.

Por su parte, Comunidad FCEN presenta a la actual vicedecana María Florencia Tarabelli junto a Pablo Gabriel Cremades como la dupla que busca ganar el Decanato.

Ciencias Médicas

Integrando la agrupación Nueva Gestión, aspiran a conducir la Facultad por cuatro años María Patricia Gorra, como decana y Gonzalo Nalda como vicedecano.

Desde Trayectoria en Acción, se presentan Susana Elsa Salomón, como candidata a decana y Carlos Fabián Díaz como vicedecano.

Ciencias Políticas y Sociales

Desde Encuentro por la Universidad Pública, se presentan Fabio Erreguerena, como candidato a decano acompañado por Melina Guardamagna, candidata a vicedecana.

En tanto que Frente Plural FCPyS lleva como decano a José Luis Jofré y como vicedecana a la actual vicedecana de esta Facultad, Mariana Laura Castiglia.

Derecho

Por el espacio Confluencia Académica se presenta la dupla que integran Silvina del Carmen Furlotti Moretti, como decana y Armando Héctor Martínez como vicedecano.

Educación

Por el Espacio Plural Educación buscan conducir la Facultad María Gabriela Griffouliere, como candidata a decana y Aldo Aníbal Altamirano como vicedecano.

Filosofía y Letras

El decano de esta institución, Víctor Gustavo Zonana encabeza la fórmula Entre Todos junto a la actual vicedecana, Viviana Carmen Ceverino para gestionar por cuatro años más el destino de la Facultad.

Ingeniería

Desde el espacio Integración y Compromiso, la actual decana Patricia Susana Infante va por su segundo mandato al frente de la Facultad, acompañada por Eduardo Enrique Iriarte como vicedecano.

En tanto que Ingeniería Activa lleva como candidato a decano a Roberto Haarth y como vicedecana a María Teresa Alvarez.

Odontología

La actual vicedecana Adriana Patricia Marra y Edgardo Oscar Boero López, de Somos Odonto, es la dupla que quiere gestionar el destino de esta Facultad durante los próximos 4 años.

Por su parte, Renovación Odontológica presenta a María Fernanda Navarro y a Claudio Marcelo Fader Kaiser, como los candidatos a decana y vicedecano.