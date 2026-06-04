UNCuyo: las tres facultades que pueden redefinir el mapa de poder

Mientras la mayor atención está puesta en la pelea por el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , hay tres facultades donde se librarán elecciones particularmente competitivas y cuyo resultado podría influir en el equilibrio político de la futura gestión universitaria.

Se trata de las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas y Ciencias Políticas y Sociales, donde hay más de una fórmula y por el peso de esas unidades académicas, el resultado genera muchas expectativas porque se manejan en torno al clivaje continuidad de gestión o cambio.

La Facultad de Ciencias Económicas llega a los comicios con una de las competencias más observadas dentro de la UNCuyo.

El actual decano, Miguel González Gaviola va por la reelección junto a la vicedecana, Patricia Puebla. El decano representó la continuidad de la actual rectora Esther Sánchez dentro de su facultad, pero también él fue clave para que la mujer llegara al rectorado hace cuatro años.

En medio de las negociaciones dentro del oficialismo que concluyeron con el respaldo a Gabriel Fidel como candidato a rector, González Gaviola fue mencionado como el candidato de la unidad, pero finalmente quedó firme la postulación del vicerrector para el rectorado.

La gestión en Económicas tiene para mostrar, entre otros puntos, un récord de egresados: entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril del 2026, esta unidad académica alcanzó una nueva marca: 365 egresados. La cifra configura un crecimiento del 29% en la cantidad de egresados, de acuerdo a lo que comunicaron en medio de la campaña.

Los nuevos planes de estudio de la Facultad, que se aprobaron el año pasado y ya están en marcha, apuntan a la diferenciación de los egresados y su flexibilidad permite a los estudiantes optar por diversas actividades académicas de especialización. En ese sentido la vicedecana de la FCE, Patricia Puebla, consideró: “Cada egresado representa una meta alcanzada y una nueva oportunidad de aportar conocimiento y formación al desarrollo económico y social de la provincia. Estos resultados muestran el valor de acompañar a nuestros estudiantes durante toda su trayectoria y de seguir construyendo una Facultad que responda a las necesidades del presente y del futuro”.

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En un principio, era la única lista que se presentaría, sin embargo había un rumor que fue creciendo hasta volverse realidad. Primero se habló de un profesor que se presentaría pero desistió. Pero finalmente, hay otra fórmula que tiene el respaldo de diversos espacios como UPAU que son mileístas y la Franja Morada, entre otros grupos de estudiantes, que compite y genera muchas expectativas-

Se trata de dos profesores que buscan ganarle al oficialismo: Marcelo Pieralisi y Andrea Dichiara, del frente Primero Económicas. El espacio se presenta como una construcción transversal con respaldo en los distintos claustros universitarios y propone una agenda centrada en la modernización de los planes de estudio, una mayor vinculación con el sector productivo y una gestión participativa.

Desde el sector sostienen que buscan construir una facultad "abierta, moderna y cercana a toda su comunidad", con participación de docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo académico. Pieralisi cuestiona, de acuerdo contó a MDZ, que "la intromisión de la política partidaria en la gestión de Económicas", en referencia a las gestiones tanto de Miguel González Gaviola y su antecesora, Sánchez.

Además, asegura que no se conoce el presupuesto de la Facultad, que no es público y que el alumnado egresa sin tener un perfil acorde a las necesidades que tiene en su vida laboral.

La elección en Económicas es observada además porque históricamente la facultad ha sido uno de los espacios con mayor peso institucional dentro de la universidad y suele proyectar dirigentes hacia cargos de conducción universitaria.

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Ciencias Médicas: continuidad contra cambio en el poder

En la Facultad de Ciencias Médicas la competencia aparece claramente delimitada entre dos espacios. La lista oficialista la representa Trayectoria en Acción, encabezada por Susana Salomón y Fabián Díaz. La oposición es el listado Nueva Gestión, que lideran Patricia "Minú" Gorra y Gonzalo Nalda.

La disputa refleja dos visiones sobre el futuro de una de las facultades más numerosas e influyentes de la UNCuyo. El espacio de Salomón plantea como eje "cuidar lo construido" y avanzar sobre la base de la experiencia acumulada en los últimos años.

En tanto, el sector de Gorra busca representar una alternativa de renovación dentro de la conducción académica. La elección en Médicas suele tener una incidencia significativa por el volumen de votantes que moviliza y por la influencia histórica de la facultad en las decisiones universitarias.

Salomón quien tiene una extensa trayectoria como docente universitaria, dirige la nueva especialización en Clínica Médica, una carrera integrada a la Residencia Médica Hospitalaria de los servicios de Clínica Médica de los Hospitales Lagomaggiore, Central y El Carmen. Es especialista en salud pública.

Gorra es médica psiquiatra y legista. Magíster en Psicopatología Forense. Profesora titular efectiva del Área Psiquiatría y consejera superior.

En las últimas horas, el candidato a vice, Díaz, fue denunciado por la lista opositora por usar la lista de datos de todos los estudiantes para hacer campaña. La Junta particular de la facultad dispuso como sanción el aumento de las colaboraciones asignadas el resto de las listas para la difusión.

Uncuyo- CMédicas.

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Ciencias Políticas: la competencia en la facultad más movilizada de la UNCuyo

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales vuelve a convertirse en uno de los escenarios más observados de la elección universitaria. Históricamente caracterizada por una fuerte participación política y estudiantil, la facultad llega nuevamente a los comicios con dos espacios disputando la conducción.

Como hace cuatro años, se presenta el oficialismo que está compuesto por un espacio conformado por una alianza principalmente de radicales y peronistas y la oposición que es un grupo de independientes, peronistas y de izquierda.

La actual decana, María Eugenia Martín, prefirió no ir por la reelección. Como candidato a decano, en cambio, figura José Jofré y como vice, la actual, Mariana Castiglia. Son el Frente Plural.

La oposición, que estuvo a punto de quedarse con la facultad hace cuatro años, está representada por Encuentro. Su candidato a decano es Flavio Erreguerena y a vice, la politóloga Melina Guardamagna.

El final, como el resto de las otras dos facultades, también es abierto. De hecho, hace cuatro años, el Frente Plural ganó por un voto.

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La importancia de la elección excede el ámbito de la propia facultad. Ciencias Políticas suele funcionar como una caja de resonancia de los debates ideológicos que atraviesan a la universidad y muchas veces anticipa tendencias que luego se reflejan en el conjunto de la UNCuyo.

Además, es una de las unidades académicas donde las agrupaciones estudiantiles tienen mayor protagonismo y donde los alineamientos políticos suelen expresarse con más claridad.

Mucho más que tres facultades

Aunque el rectorado concentra la mayor atención, los resultados de Económicas, Médicas y Ciencias Políticas pueden terminar configurando buena parte del mapa político que tendrá la próxima gestión universitaria.

Las tres facultades reúnen peso académico, volumen electoral y capacidad de incidencia en los órganos de gobierno de la universidad. Por eso, más allá de quién gane la conducción de la UNCuyo, las verdaderas batallas del 9 de junio también se jugarán en estos tres decanatos.

Allí se medirán liderazgos, estructuras políticas, apoyos de los distintos claustros y proyectos de universidad que podrían terminar definiendo el equilibrio de poder para los próximos cuatro años.