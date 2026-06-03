La otra disputa de la UNCuyo: cuatro mujeres y un mismo cargo

Las aspirantes que competirán en los comicios universitarios presentan perfiles diversos, que combinan experiencia en gestión, investigación, docencia y vinculación con organismos públicos y privados. María Flavia Filippini, Ana Sisti, Fernanda Bernabé y Jimena Estrella son las candidatas a vicerrectora que acompañarán a los postulantes al rectorado en una elección atravesada por el debate sobre el financiamiento universitario, la calidad académica y el futuro de la educación superior.

Este martes 9 de junio son las elecciones, y para votarlas, hay que buscar la boleta en la que aparecen en la fórmula respectiva e introducirla en la urna que dice R, es decir rectorado,

María Flavia Filippini acompaña la candidatura de Gabriel Fidel por el frente Sumar Universidad . Se graduó como Ingeniera Agrónoma en la UNCUYO y luego se doctoró en Investigación en Agronomía Ambiental en la Universidad de Padua de Italia: fue la primera mujer graduada de la Universidad de Cuyo en doctorarse en ese espacio.

Desde 2018 se desempeña como decana de esa unidad académica, donde impulsó distintos proyectos vinculados a la investigación aplicada, el desarrollo sostenible y la vinculación con los sectores productivos. Su carrera académica también incluye una destacada labor como docente e investigadora, especialmente en temas relacionados con el ordenamiento territorial y el desarrollo rural.

Filippini ha participado en organismos académicos nacionales vinculados a las ciencias agropecuarias y es reconocida por su trabajo en la formación de recursos humanos y en la articulación entre universidad, producción y territorio.

Su incorporación a la fórmula de Fidel busca aportar experiencia de gestión, conocimiento científico y una mirada vinculada al desarrollo económico y productivo de Mendoza. Es muy reconocida en su ámbito por su desarrollo académico incluso en otras universidades del mundo.

maría flavia filippini uncuyo Rodrigo D'Angelo / MDZ

Ana Sisti: de Educación a vice de Adriana García

La actual decana de la Facultad de Educación, Ana María Lourdes Sisti, integra la fórmula encabezada por Adriana García dentro del frente Encuentro Plural.

Su trayectoria profesional está profundamente ligada a la formación docente, la inclusión educativa y las políticas académicas. Durante años desarrolló tareas de docencia, investigación y gestión dentro de la UNCuyo, hasta llegar a conducir una de las facultades más importantes en materia de formación de educadores.

Dentro de la campaña electoral, Sisti y García han puesto el foco en fortalecer el rol institucional de la universidad pública, garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes y defender el financiamiento universitario en un contexto nacional complejo.

Su perfil aporta experiencia en gestión académica y un fuerte conocimiento de los desafíos educativos actuales.

Ana Sisti

Fernanda Bernabé busca volver a la gestión de la UNCuyo

Fernanda Bernabé acompaña la candidatura de Javier Ozollo por el frente Proyecto Universidad Abierta- Nexo al Futuro.

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, desarrolló una extensa trayectoria dentro de la UNCuyo durante las dos gestiones rectorales de Daniel Pizzi. Ocupó cargos de relevancia como secretaria de Políticas Públicas y Planificación, secretaria de Gestión Económica y Servicios y directora de Políticas Públicas y Planificación.

Durante esos años participó en procesos estratégicos para la universidad, entre ellos la reforma del Estatuto Universitario, la implementación de políticas de transparencia institucional y la elaboración de planes de desarrollo y planificación de largo plazo. También estuvo vinculada a iniciativas de gobierno abierto y modernización administrativa.

Tras concluir su etapa en la UNCuyo, asumió como decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat, donde continúa desempeñándose actualmente.

Su candidatura representa una combinación de experiencia en gestión universitaria, administración, planificación institucional y vinculación entre el sector académico y el ámbito profesional. Ha sido militante durante muchos años de Libres del Sur, por el que llegó a la gestión de la UNCuyo.

Fernanda Bernabé. Foto Prensa Proyecto Universidad Abierta

Jimena Estrella: la funcionaria de Las Heras que quiere ser vice

Jimena Estrella Orrego integra la fórmula de Ismael Farrando por el frente Trayectoria y Renovación. Es secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Las Heras.

Su carrera está estrechamente vinculada a la investigación científica y a la internacionalización universitaria. Es doctora en Economía y Política Agraria y magíster en Integración Regional y licenciada en Administración. Durante varios años se desempeñó como secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado de la UNCuyo, una de las áreas más relevantes para el desarrollo académico y científico de la institución.

Además, tuvo una participación destacada en espacios de cooperación internacional entre universidades argentinas y extranjeras, impulsando programas de movilidad académica, intercambio científico y fortalecimiento institucional.

Además, es profesora adjunta efectiva de la cátedra de Prospectiva, Proyectos e Innovación en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.