El vocero de Javier Milei explicó sus dichos sobre que Argentina sea "un país bananero": "Yo no dije eso"

En conferencia de prensa, Adrián Ravier, rompió el silencio acerca de sus cuestionamientos sobre el supuesto uso político de la causa Malvinas, en medio de las semifinales del Mundial ante Inglaterra.

El vocero de Javier Milei buscó desmentir la polémica en torno a sus expresiones sobre que “Argentina es un país bananero”, en medio del debate público sobre si había que politizar el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas durante las semifinales del Mundial ante Inglaterra.

“En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero”, sentenció Adrián Ravier este martes en conferencia de prensa.

“Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios, que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije. No digo que sean todos los diarios, ahora digo lo que lo que lo que expresé, pero de ninguna manera yo jamás dije que la Argentina era un país bananero. Lo que dije era un condicional de que, si Argentina era un país bananero, nosotros no íbamos a poder, digamos, pelear por las Malvinas o conseguir, o recuperar las Malvinas como todos queremos”, explicó el portavoz

Para el sucesor de Manuel Adorni, “la posibilidad de recuperar Malvinas es mayor” mediante la labor diplomática de la gestión libertaria. “Digamos, cualquiera que lea mi posteo completo, yo creo que ve el espíritu muy claro de cuál era la idea, cuál era el espíritu del mensaje que yo quería dar. De ninguna manera sostuve que la Argentina es un país bananero, no lo pienso, es algo que tampoco dije, pero claramente ha habido mala fe en algunos titulares que mucha gente leyó, y después, obviamente, me atacó”, recalcó.

La pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas" hizo que aumentaran las búsquedas en Google sobre las Islas. NA “Y lo entiendo, porque, si uno lee los titulares, parece que dije cosas que no dije, pero le pido a todos los argentinos que estén interesados en este tema que lean mi posteo completo para ver, digamos, la idea. Yo creo que, yendo ahora al tema de los jugadores, en el mundial de fútbol, claramente, nosotros, como liberales, respetamos la libertad de expresión, pero, además, el gobierno apoya todo tipo de expresión de los argentinos en declarar una y otra vez que las Malvinas son argentinas”, indicó el funcionario, quien aseguró que hubo medios que tergiversaron y editaron los dichos al respecto del presidente.