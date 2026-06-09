Más de 55.000 habilitados para las elecciones UNCuyo: cómo acceder al padrón electoral

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) celebrará este martes, y por cuarta vez en su historia, elecciones directas, obligatorias, secretas, simultáneas y por fórmula para definir quiénes ocuparán los cargos para la conducción del Rectorado y Vicerrectorado, Decanatos y Vicedecanatos y los vinculados con los Consejos Superior y Directivos.

Los comicios se desarrollarán este martes desde las 8.30 hasta las 19 en todas las sedes de la Universidad. Están en condiciones de sufragar un total de 58.366 personas , que se dividen entre 1.723 profesores, 1.859 docentes auxiliares, 37.896 egresados, 15.548 estudiantes y 1.340 personas que se desempeñan como personal de apoyo académico.

En estas elecciones votarán todos los claustros de la comunidad universitaria: docentes (profesores/as y docentes auxiliares), estudiantes, egresados/as y personal de apoyo académico.

Los habilitados para votar son los siguientes:

Docentes: docentes efectivos, eméritos y consultos designados hasta la fecha de cierre del padrón e interinos con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Estudiantes: alumnos de carreras de grado y pregrado con al menos un año de antigüedad en la carrera y que hayan aprobado dos materias como mínimo durante el año académico anterior.

Graduados: egresados de carreras de grado y pregrado de la UNCuyo que hayan obtenido esa condición antes del cierre del padrón.

que hayan obtenido esa condición antes del cierre del padrón. Personal de apoyo académico: trabajadores de planta permanente y de planta temporaria con una antigüedad continua e inmediata no menor a dos años.

Al electorado universitario lo integran cinco claustros y subclaustros y se votará en 155 mesas habilitadas en todo el Campus y en las sedes de la Universidad, distribuidas en 13 secciones electorales: Rectorado (sedes Mendoza y Escuela de Agricultura de General Alvear) y las 12 facultades: Artes y Diseño, Ciencias Agrarias, Ciencias Aplicadas a la Industria (sedes San Rafael y General Alvear), Ciencias Económicas (sedes Mendoza, Este, San Rafael y General Alvear), Ciencias Exactas y Naturales (sedes Mendoza, Valle de Uco, San Martín, General Alvear y Malargüe), Ciencias Médicas, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Educación, Filosofía y Letras (sedes Mendoza, San Rafael y Este), Ingeniería y Odontología.

elecciones UNCuyo Prensa UNCuyo UNCuyo: todo lo que tenés que saber para ir a votar en las elecciones.

Las autoridades electas durarán cuatro años en sus funciones y podán ser reelegidas en el cargo por una vez. Para ocupar el Rectorado y el Vicerrectorado se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional; en tanto que para poder conducir el Decanato y el Vicedecanato de una facultad es necesario ser profesor efectivo, emérito o consulto con al menos dos años de labor docente en la unidad académica en la que se postula.

Cómo hay que hacer para votar

El votante tiene que concurrir el martes 9 de junio, de 8.30 a 19, a la Facultad en la que se encuentra empadronado con DNI, Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento, Pasaporte o Cédula de la Policía Federal o Provincial y ahí recibirá dos sobres que colocará en urnas separadas: un sobre es para votar rector/a, vicerrector/a y representantes para el Consejo Superior (identificado con el color rojo y la letra U de Universidad) que deberá colocarse en la urna (U); y otro para elegir decano/a, vicedecano/a y representantes para los Consejos Directivos (su adhesivo es azul y la letra F de Facultad) para introducirse en la urna (F). En el caso del Rectorado, el personal colocará su voto en la urna (U) para elegir a los representantes para el Rectorado y Vicerrectorado y los vinculados con el Consejos Superior.

La actividad en todas las Facultades y dependencias será normal según lo estableció la Junta Electoral General.

El transporte público de pasajeros circulará con total normalidad. En la sala del Consejo Superior funcionará un centro de cómputos y la Junta Electoral General se ocupará del recuento y difusión de votos de las urnas donde están las boletas para el gobierno universitario (Rectorado y Consejo Superior) y de la difusión de los datos para el Decanato y Consejo Directivo de cada gestión en las Facultades.

Cuatro fórmulas para el rectorado de la UNCuyo

Las fórmulas que competirán por la conducción de la UNCuyo son:

- Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, por Sumar Universidad.

- Adriana García y Ana Sisti, por Encuentro Plural.

- Javier Ozollo y Fernanda Bernabé, por Proyecto Universidad Abierta.

- Ismael Farrando y Jimena Estrella, por Trayectoria y Renovación.