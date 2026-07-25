El PRO mendocino diseña su estrategia electoral para 2027

A poco más de un año de las elecciones provinciales, el PRO de Mendoza comenzó a delinear su estrategia política con una premisa clara: mantenerse dentro del frente oficialista y evitar, por ahora, la discusión sobre si presentar un candidato propio para disputar la Gobernación o (lo que aparentemente sucederá) si apoyar a alguien en la PASO de La Libertad Avanza- Cambia Mendoza.

En el partido amarillo entienden que el escenario todavía está abierto y que no es tiempo de acelerar definiciones. Por el contrario, la prioridad pasa por consolidar el crecimiento del PRO dentro de la coalición oficialista, fortalecer su estructura territorial y respaldar las gestiones de sus dirigentes con mayor proyección.

En ese esquema, el principal activo político del espacio es el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino . La apuesta del PRO está puesta en fortalecer su gestión municipal y ampliar la presencia partidaria en distintos departamentos más que en impulsar una candidatura provincial anticipada. Esa estrategia responde también a la intención de recuperar volumen político tras los reacomodamientos que vivió el partido en los últimos años.

Por ahora, puertas adentro descartan la posibilidad de presentar un candidato propio para competir por fuera de Cambia Mendoza. La idea predominante es continuar dentro del frente oficialista y participar de las definiciones que se tomen de manera conjunta con el radicalismo y el resto de los socios políticos.

De todos modos, en el PRO reconocen que aún no está claro cómo será el escenario electoral del año próximo: la conformación de alianzas, el mecanismo de selección de candidatos y el cronograma electoral siguen siendo incógnitas que deberán resolverse en los próximos meses.

En ese contexto, una de las alternativas que gana fuerza es que Cambia Mendoza vuelva a definir su postulante mediante una elección primaria. Si finalmente se habilita ese mecanismo, en el oficialismo provincial ya aparecen como posibles protagonistas nombres como el ministro de Gobierno, Natalio Mema; el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar; el intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez; y el diputado nacional, Luis Petri, quienes asoman entre los dirigentes con mayor proyección para disputar la candidatura a Gobernador.

Al pasado al que no quiere volver el PRO

La definición electoral del PRO mendocino ha atravesado distintos cambios en los últimos años. En el proceso electoral de 2025, el partido decidió no integrar inicialmente el frente Cambia Mendoza y buscó construir una alternativa junto a Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, el espacio conformado por fuerzas provinciales. Aquella decisión se tomó en medio de fuertes debates internos.

Sin embargo, esa estrategia tuvo corta duración. Con el paso de los meses, el partido comenzó un proceso de acercamiento al oficialismo provincial y terminó incorporándose nuevamente a Cambia Mendoza, priorizando la construcción de una coalición amplia de cara a los próximos desafíos electorales. Desde entonces, la conducción partidaria sostiene que el objetivo es fortalecer la presencia del PRO dentro del frente gobernante antes que impulsar un proyecto separado.

Esa postura es la que hoy vuelve a imponerse de cara a las elecciones para gobernador de 2027, más teniendo en cuenta la excelente relación que existe entre Allasino y miembros del Gobierno provincial.