Elecciones UNCuyo: la reacción de la Franja Morada tras los insultos a Alfredo Cornejo

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) vivió un agitado martes con la celebración de las elecciones para definir al futuro Rector entre otras autoridades universitarias. El gobernador Alfredo Cornejo participó de estos comicios y fue a votar como egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero tras emitir su voto fue insultado e increpado por un grupo de manifestantes .

El mandatario debió salir rodeado por su custodia personal y por militantes de la Franja Morada . Desde esta agrupación estudiantil vinculada a la UCR salieron a repudiar la “violencia física y verbal” que sufrió Cornejo.

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que está en manos de la Franja Morada, criticaron los hechos que se produjeron este martes por la tarde, cuando concurrió a votar el gobernador.

“Repudiamos la violencia tanto física como verbal que se ejerció hoy”, expresaron desde la agrupación estudiantil radical y agregaron que episodios como este “no solo lesiona el normal desarrollo de la vida universitaria, sino que también atenta contra la participación estudiantil y el respeto por las decisiones expresadas en las urnas”.

Remarcaron que “las autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo, graduado de esta facultad, han sido electas a través del sufragio ciudadano” e hicieron hincapié en que “el derecho al voto constituye una herramienta fundamental de participación y una garantía para que toda la comunidad universitaria pueda hacer oír su voz y decidir sobre el presente y el futuro de las instituciones que integran”.

Concluyeron el mensaje señalando que “resulta inadmisible que no se priorice la defensa de la educación pública y de los valores que sostienen nuestra convivencia institucional”.

Este es el comunicado completo

En el marco de la jornada electoral desarrollada este 9 de junio de 2026 en la Universidad Nacional de Cuyo, desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de las instituciones de nuestra universidad y de la provincia.

Como representantes del gremio estudiantil repudiamos la violencia tanto física como verbal que se ejerció hoy. No solo lesiona el normal desarrollo de la vida universitaria, sino que también atenta contra la participación estudiantil y el respeto por las decisiones expresadas en las urnas.

Tanto el Centro de Estudiantes como las autoridades universitarias son elegidos mediante el voto de la comunidad educativa, en un proceso que constituye uno de los pilares fundamentales de la vida universitaria.

Del mismo modo, las autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Alfredo Cornejo, graduado de esta facultad, han sido electas a través del sufragio ciudadano.

Reafirmamos que ejercer el derecho al voto constituye una herramienta fundamental de participación y una garantía para que toda la comunidad universitaria pueda hacer oír su voz y decidir sobre el presente y el futuro de las instituciones que integran.

Respetar y proteger ese derecho es una responsabilidad colectiva que debemos sostener y fortalecer.

En un contexto en el que el sistema universitario público enfrenta cuestionamientos y ataques, resulta inadmisible que no se priorice la defensa de la educación pública y de los valores que sostienen nuestra convivencia institucional.