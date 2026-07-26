Misiones: Hugo Passalacqua continúa haciendo "cirugía mayor" en el gabinete

El gobernador de Misiones Hugo Passalacqua continúa haciendo “cirugía mayor” en su gabinete provincial. Como se mencionó en ediciones anteriores, alejado políticamente del diputado provincial y conductor del Frente Encuentro Misionero (ex Frente Renovador de la Concordia Social y ex Renovador Neo) Carlos Rovira; el mandatario provincial está marcando su impronta en la conducción del gobierno provincial.

Como se sabe Passalacqua conformó el Frente Movimiento por lo que se Viene con el apoyo, en principio de 70 de los 75 intendentes; funcionarios; sindicatos; mujeres renovadoras; legisladores y dirigentes, entre otros. Los primeros recambios en el gabinete provincial en general fueron bien vistos.

El sindicato de Luz y Fuerza salió a acompañar el cambio en la presidencia y parte del directorio de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) . “Creemos que el intendente (con uso de licencia) de Montecarlo Julio César “Chun” Barreto (asumió como presidente) le dará una dinámica más cercana con los trabajadores; pero principalmente con la gente porque es un hombre político que siempre estuvo cerca de los ciudadanos, inclusive cuando caminó mucho la provincia cuando ejerció como diputado provincial “; dijo un dirigente gremial.

También se destacó el acompañamiento en el directorio de EMSA de José Luis Garay. “Es el ex intendente de Dos de Mayo; ex ministro del Agro y ex presidente de la Federación de Entidades Cooperativas Eléctricas de Misiones (Fecem). Es decir que conoce las problemáticas de las cooperativas eléctricas de Misiones.

Cabe acotar que Misiones cuenta con 13 cooperativas eléctricas distribuidas en toda la provincia y que distribuyen más del 40 % del consumo energético.

En el Ministerio de Acción Cooperativa Passalacqua nombró a otros intendentes. Matías Vilchez es el flamante ministro. Un hombre muy cercano a los intendentes y a los presidentes de la cooperativa. Cabe mencionar que Misiones tiene una fuerte impronta cooperativista con más de 500 entidades de distintos rubros a lo largo y a lo ancho de la provincia.

Fuerte reestructuración

Passalacqua lleva adelante una fuerte reestructuración política y de gestión. Suprimió los ministerios de Cambio Climático; Agricultura Familiar y Energía. Ahora son subsecretarías que pasaron a depender de los ministerios del Agro y de Hacienda.

También hubo cambios en la Agencia Tributaria de Misiones (ATM). Un hombre con 30 años de carrera administrativa, no político, de bajo perfil, Héctor Chesani reemplaza a Belen Gregori de la ex Renovación Neo. En tanto que la Dirección de Arquitectura fue reemplazado Sergio Bresiski por Juan Carlos Balsari.

Bresiski había anunciado su candidatura a intendente de Posadas por el Frente Encuentro Misionero. “El reemplazo no se debió a su anuncio de pertenecer al espacio de Rovira, sino que para el gobernador no es tiempo de campaña política sino de trabajo intenso”; dijo un funcionario provincial.

Fuentes allegadas al ejecutivo provincial no descartan más cambios en el gabinete provincial. En tal sentido trascendieron posibles reemplazos en el Parque de la Salud y en Marandú comunicaciones

Caminar la provincia

El gobernador Passalacqua bajó la consigna de que los funcionarios provinciales no se queden “atornillados” en sus oficinas en Posadas.

El propio Passalacqua en cuatro meses recorrió más de 20 municipios. “El Gobernador quiere que los funcionaros estén con los intendentes y con la gente, por Misiones no empieza y termina en Posadas”; dijo el mismo funcionario.

De hecho, la semana pasada todo el gabinete provincial, incluido los entes descentralizados se reunieron con 40 jefes comunales en la ciudad de San Ignacio para trabajar cada una de las problemáticas de cada municipio. “Nos habíamos comprometido desde el inicio a intentar estar lo más cerca posible de la gente, desde el día uno, desde el minuto uno. Es un mandato que nos dio la gente”, expresó el mandatario al término del encuentro

Ésta no fue la primera reunión con alcaldes. Ya se hicieron otros encuentros similares en otras localidades, como ser Montecarlo e Iguazú, entre otras.

Presupuesto 2027

El 31 de julio el gobierno misionero debe presentar ante la Legislatura provincial el Cálculo de Recursos y gastos (presupuesto) para el 2027, el cual debe ser tratado antes del mes de octubre.

Todo hace suponer que el presupuesto para el año próximo será similar al 2026 en cuanto a los porcentajes destinados a salud, educación y el tema social.

La pregunta qué se impone es cómo quedará conformado el bloque oficialista teniendo en cuenta la ruptura política entre Passalacqua y Rovira.

En otro orden Passalacqua anunció aumentos salariales para los sectores docentes; policías; jubilados; pensionados y retirados para los meses de julio y septiembre.

En tanto que anticipó que en agosto se reunirá las mesas para analizar incrementos salariales en el sector de salud y la administración central

Contra el proyecto de ley de propiedad privada

Fuerte postura del gobierno de Misiones contra el proyecto de ley de propiedad privada. Dicha postura es acompañada por los intendentes, más allá del frente político con el que se identifican.

Archivo

En primer lugar, los jefes comunales les elevaron un documento a los senadores por Misiones Martín Goerling (presidente del bloque del Pro); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Innovación Federal).

Inmediatamente el gobernador convocó a una reunión a los legisladores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut en la que le planteó la postura del gobierno y de los intendentes.

Si bien estos senadores se llamaron a silencio, trascendió que podrían votar en consonancia a la postura de Misiones. En tanto que Goerling ya anunció su voto a favor de la ley impulsada por Javier Milei.

En definitiva, el gobernador Passalacqua provincial, como se dice vulgarmente está “marcando la cancha” tanto en los temas provinciales como nacionales.