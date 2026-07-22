Intendentes misioneros piden que los senadores rechacen la reforma de la Ley de Tierras

Las entidades que agrupan a intendentes de distintos municipios de la provincia de Misiones solicitaron a los senadores por esta provincia que voten en contra del proyecto impulsado por el Gobierno nacional respecto a la extranjerización de tierras . Los jefes comunales sostienen que la iniciativa compromete la soberanía territorial y reclamaron que los legisladores hagan pública la postura que adoptarán en el debate.

En este sentido se refieren a los legisladores Carlos Arce; Rojas Decut (que en principio responden al Frente Encuentro Misionero, impulsado por el diputado provincial Carlos Rovira, alejado políticamente del gobernador Hugo Passalacqua) y Enrique Martín Goerling Lara de la Libertad Avanza.

El documento está firmado por los intendentes que la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (Adinm) y la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (Codeim). “ Rechazamos la inviolabilidad de la propiedad privada ”.

Los alcaldes no descartan convocar a una reunión a los senadores para que expresen su postura previo a la sesión convocada para el 6 de agosto.

Los jefes comunales sostuvieron que “el proyecto elimina herramientas de control establecidas por la Ley 26.737, entre ellas el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y las restricciones por nacionalidad. Además, señalaron que también dejaría sin efecto resguardos vinculados a inmuebles con cuerpos de agua y otras áreas consideradas estratégicas”.

Otro de los puntos cuestionados “es la incorporación del denominado silencio administrativo positivo”. Según expresaron, “este mecanismo permitiría que una operación quede aprobada automáticamente si el Estado no emite una resolución dentro de los 180 días, incluso cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas de frontera (cabe acotar que Misiones limita en un 90 % con Brasil y Paraguay) o vinculados a empresas con participación estatal extranjera".

En el comunicado, los intendentes advirtieron que “esa posibilidad representa un riesgo para el control territorial y calificaron la medida como de gravedad extrema”.

A su entender, dejar la autorización de este tipo de operaciones sujeta a la falta de respuesta administrativa “debilita las herramientas del Estado para resguardar áreas sensibles”.

El valor estratégico de Misiones y el pedido a los legisladores

Las entidades también remarcaron “la importancia estratégica de Misiones por su ubicación geográfica, ya que cerca del 90% de sus límites corresponden a fronteras internacionales. A ello sumaron la presencia del Acuífero Guaraní y de la mayor reserva de selva del país, factores que, sostienen, requieren políticas de protección sobre el uso y la propiedad de la tierra”.

Asimismo, recordaron que “la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales” y defendieron que “las decisiones sobre el territorio misionero deben permanecer bajo la órbita provincial. En ese marco, afirmaron que la administración de la tierra constituye una facultad indelegable para Misiones”.

El documento interpela a los tres senadores nacionales de Misiones: los intendentes reclamaron que informen públicamente cuál será el sentido de su voto y expliquen los fundamentos de su posición, al entender que la discusión excede las diferencias partidarias y compromete intereses estratégicos de la provincia.