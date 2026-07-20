Misiones: Hugo Passalacqua cambia las "piezas" en su Gabinete

Alejado políticamente del diputado provincial Carlos Rovira, el gobernador de la provincia de Misiones Hugo Passalacqua comenzó a cambiar las “piezas” en su gabinete provincial. La próxima semana asumirán dos intendentes que dejarán sus cargos en sus municipios.

El jefe comunal de la ciudad de Montecarlo, ubicada sobre la ruta nacional 12 sobre el río Paraná a unos 170 kilómetros al Norte de Posadas, Julio César “Chun” Barreto asumirá como presidente de Energía de Misiones Sociedad Anónima (EMSA).

Barreto, viene de familia política. Su padre fue intendente de la ciudad de Montecarlo en la década del ´90, y se retiró de la política activa con una alta imagen positiva.

Julio César “Chun” Barreto fue uno de los primeros intendentes que anunció su apoyo al re elección de Passalacqua alejado de Rovira.

Asumió como intendente en 2011. Fue re electo en 2015. En 2017 interrumpió su mandato para asumir como diputado provincial. En tanto que, en 2023, tras ganar los comicios con un alto porcentaje asumió como alcalde de la denominada “Capital Provincial de la Flor”. Barreto reemplazará en esa función a la abogada Virginia Kluka.

De su parte el intendente de la localidad de San Javier, ubicada sobre el río Uruguay a unos 130 kilómetros de Posadas, Matías Vilchez asumirá como ministro de Acción Cooperativa y Mutual. Vilchez fue electo intendente en 2019 y re electo en el 2023. Reemplazará a Liliana Mabel Rodríguez.

Intendente de San Javier Matías Vilchez, asumirá como ministro de Acción Cooperativa. Archivo

Estos dos cambios se suman al realizado el 15 de diciembre pasado cuando el intendente de la localidad de Campo Grande, situada a 135 kilómetros de Posadas, Carlos “Kako” Sartori asumió como Jefe de Gabinete en reemplazo de Héctor “Kiko” Llera. En esa fecha Passalacqua estaba dando los primeros pasos de su separación política de Rovira.

A Llera se le cuestionó que meses anteriores priorizó un trabajo en favor de la candidatura a gobernador del vicegobernador Lucas Romero Spinelli sin previo diálogo con el Gobernador y su falta de trabajo mancomunado con sus pares y principalmente la casi nula interacción con los intendentes.

Más renuncias

Con el correr de los días se van conociendo más renuncias al Frente Encuentro Misionero. Cabe acotar que, al conformar el Frente Misionero en abril pasado, se pasaron las afiliaciones que tenía el Frente Renovador de la Concordia Social primero (2003-2022) y luego el Frente Renovación Neo (2022-2026).

Funcionarios, intendentes y concejales del oficialismo se están presentando en la Secretaría Electoral de Posadas para presentar sus dimisiones.

En la semana que finalizó el sábado se conoció la dimisión de la ex vicegobernadora (2007-2011) y ex senadora nacional (2011-2017) Sandra Giménez.

Giménez, en cierta forma fue relegada políticamente por la entonces conducción del ex Frente Renovador de la Concordia Social por “indisciplinada”; aseguró un funcionario provincial.

De su parte un funcionario provincial rovirista aseguró que su límite con Rovira es si acuerda que Encuentro Misionero sea una colectora de La Libertad Avanza. “Nosotros llegamos en 2003 para cambiar la historia de Misiones y priorizar la justicia social. Trabajamos mucho para ello, nos plantamos siempre ante la discriminación de los gobiernos nacionales haciendo valer nuestra voz; de ninguna manera aceptaré un acercamiento con La Libertad Avanza”; dijo el funcionario provincial que solicitó la reserva de su nombre.

Si bien, en principio desde la LLA se desmintió esta posibilidad, luego se llamaron a silencio. Sabido del acercamiento de Rovira, principalmente con el jefe de Gabinete Diego Santilli.

De hecho, cada vez que este funcionario nacional se acerca a Misiones no deja de dialogar con el diputado provincial Rovira. También es de destacar que los legisladores nacionales por Misiones que responden a Rovira acompañaron los proyectos del Ejecutivo Nacional

Hasta el momento los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y los diputados Alberto Arrúa; Daniel Vancisk y Oscar Herrera Ahuad se llamaron a silencio.

Sólo se lo vio cerca de Passalacqua, al legislador y ex gobernador (2019-2022) Oscar Herrera Ahuad en el acto por la celebración de la Independencia el pasado 9 de julio.

Cabe destacar que entre Passalacqua y Herrera Ahuad existe una excelente relación de respeto. Herrera Ahuad cumplió la función de vice gobernación en el primer gobierno de Hugo Passalacqua (2015-2019).

Por último, se especula que tras el Mundial de fútbol habría más definiciones políticas y reacomodamientos en el gobierno de Misiones.