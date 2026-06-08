El Gobierno avanza con la reforma laboral y convocó a gremios para rediscutir más de 100 convenios colectivos

La reglamentación de la reforma laboral permitió que el Gobierno comience en estos días con el proceso para renegociar más de 100 convenios colectivos de trabajo vencidos, una medida que la Secretaría de Trabajo comenzará a instrumentar con convocatorias a sindicatos y cámaras empresarias de distintos sectores.

El nuevo escenario quedó habilitado tras la publicación de los decretos 407 y 408, que reglamentaron aspectos centrales de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei. Entre otros puntos, las normas promueven una mayor descentralización de la negociación colectiva, impulsan acuerdos por empresa y modifican el esquema de financiamiento sindical.

Desde la cartera que conduce Julio Cordero confirmaron a MDZ que avanzan con la organización de las convocatorias para representantes de más de un centenar de actividades, contemplando gremios y cámaras, cuyos convenios se encuentran caducados. El objetivo oficial es reabrir esas negociaciones en el marco de los cambios introducidos por la nueva normativa.

"Es un proceso paulatino, tenemos 30 días para iniciarlo, convocando a gremios y cámaras/empresas para que renegocien los convenios caídos. Es algo que de todas maneras ya les hemos ido diciendo en las reuniones por paritarias. Algunos gremios ya lo han iniciado", explicaron a este medio.

La iniciativa se apoya en la eliminación de la denominada ultraactividad para determinadas cláusulas de los convenios colectivos, un mecanismo que permitía mantener vigentes los acuerdos aun después de su vencimiento. Con las nuevas disposiciones, Trabajo quedó facultado para impulsar instancias de negociación sobre esos convenios.

Al respecto, cosecretario general de la central obrera, Cristian Jerónimo, sostuvo que los cambios sancionados por la administración de Javier Milei no generaron empleo y denunció que apuntan a recortar derechos laborales y debilitar el financiamiento sindical.

“Desde que este gobierno planteó la reforma laboral lo único que vimos fue desinversión, salida de empresas y pérdida de puestos de trabajo”, afirmó el dirigente en Futurock. En la misma línea, remarcó que “esta reforma no generó ni un puesto de trabajo”.

En medio del debate interno sobre la estrategia a seguir, el dirigente del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio dejó abierta la posibilidad de profundizar el conflicto. “No se descarta un paro general”, advirtió.