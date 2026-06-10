Cristina Kirchner en el exclusivo club de presidentes argentinos condenados: cómo les fue a los otros exmandatarios presos

Hace exactamente un año, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad . Desde entonces, la dos veces presidenta cumple la pena en su departamento de San José al 1111, en el barrio porteño de Constitución, con tobillera electrónica y bajo el régimen de prisión domiciliaria que le concedieron por su edad —72 años— y por razones de seguridad.

Desde la recuperación democrática en 1983, slo dos expresidentes fueron condenados por la Justicia: ella y Carlos Menem . La lista de los detenidos, por otra parte, es más extensa.

La condena que quedó firme fue por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública: el direccionamiento de obra vial en Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, también condenado en el mismo expediente. La Corte, integrada por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, rechazó por unanimidad el recurso de la defensa de la expresidenta.

Cristina Fernández de Kirchner conspira con su deseo de conducción no solo al peronismo, sino a cualquier otro proyecto progresista que pretenda enfrentarse a Javier Milei en un ballotage.

Del barrio de Constitución, el departamento de CFK fue convertido en un búnker político. Saluda a la militancia desde el balcón y conserva peso en la interna del peronismo.

Mientras tanto, espera la resolución de otros frentes judiciales —Cuadernos, Hotesur–Los Sauces y el Memorándum con Irán—, hoy en distintas etapas.

Presos hubo muchos; condenados, apenas dos

Desde el retorno de la democracia en 1983, dos expresidentes fueron condenados por la Justicia argentina: Carlos Menem y Cristina Kirchner, ambos peronistas. No obstante, si ampliamos la lista de los que estuvieron detenidos, la misma es mucho más larga, pero en casi todos los casos fue por la fuerza de un golpe y no por un fallo.

Carlos Saúl cumplió prisión preventiva y domiciliaria durante unos cinco meses, hasta que pagó una fianza y recuperó la libertad. Años después fue condenado en la causa por el pago de sobresueldos con fondos de inteligencia, fallo que Casación confirmó en 2018, pero murió en febrero de 2021 antes de que la Corte resolviera, sin condena firme del máximo tribunal.

Antecedentes del siglo XIX

El primer presidente con problemas judiciales fue Bartolomé Mitre. En 1874, tras denunciar fraude en las elecciones que ganó Nicolás Avellaneda, se alzó en armas. Mitre no logró imponerse y resultó detenido brevemente en Luján y condenado por un tribunal militar.

Más tarde, Avellaneda terminó indultándolo e incluso sumó dirigentes mitristas a su gabinete.

Siglo XX: el turno de los radicales

El radicalismo aporta los dos casos siguientes. Hipólito Yrigoyen, debilitado por la crisis política y económica de su segundo mandato, fue derrocado el 6 de septiembre de 1930 por el golpe de Uriburu y confinado en la isla Martín García, antes de pasar a un arresto vigilado.

Hipólito Irigoyen

Por otro lado, Marcelo T. de Alvear fue detenido a comienzos de los años 30 por su oposición al régimen militar y enviado también a Martín García, para luego exiliarse en Europa.

Marcelo T de Alvear

Perón, Frondizi e Isabel

Juan Domingo Perón estuvo preso antes de ser presidente: su detención en Martín García, en octubre de 1945, fue la chispa del 17 de octubre y del nacimiento del peronismo.

Histórica imagen de Juan Domingo Perón con uniforme militar durante su primera presidencia Histórica imagen de Juan Domingo Perón con uniforme militar durante su primera presidencia

Arturo Frondizi fue derrocado por su negativa a renunciar en marzo de 1962, en medio de la presión militar por su política desarrollista y su acercamiento al peronismo, y quedó confinado en Martín García hasta 1963.

Arturo Frondizi

En tanto Isabel Perón, que había asumido tras la muerte del General, fue arrestada en el golpe del 24 de marzo de 1976, donde permaneció detenida unos cinco años y, ya liberada en 1981, se exilió en España.

Menem: el espejo más cercano

El caso de Menem es el que más se parece, por época y por figura. En junio de 2001 fue detenido por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Carlos Saúl cumplió prisión preventiva y domiciliaria durante unos cinco meses, hasta que pagó una fianza y recuperó la libertad.

Presidente Carlos Menem. Foto: Archivo MDZ Presidente Carlos Menem. Foto: Archivo MDZ

Años después fue condenado en la causa por el pago de sobresueldos con fondos de inteligencia, fallo que Casación confirmó en 2018, pero murió en febrero de 2021 antes de que la Corte resolviera, sin condena firme del máximo tribunal.