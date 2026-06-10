A un año de la condena firme, la Justicia aún no logró decomisar bienes de Cristina Kirchner.

A un año de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la Justicia todavía no logró ejecutar el decomiso de bienes ordenado en la sentencia. Aunque el fallo estableció la recuperación de aproximadamente 685.000 millones de pesos, hasta el momento no se concretó el remate de ninguno de los activos alcanzados por la medida.

La situación se explica por una serie de recursos judiciales presentados por la defensa de la expresidenta, que lograron frenar sucesivamente el avance de la ejecución patrimonial en distintas instancias judiciales.

El último capítulo del expediente llegó nuevamente a la Corte Suprema, que deberá decidir sobre un recurso directo presentado por Cristina Kirchner tras el rechazo de sus planteos en la Cámara Federal de Casación Penal.

En discusión se encuentran 111 bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para ser tasados y eventualmente rematados con el objetivo de recuperar parte de los fondos establecidos en el decomiso.

La Cámara de Casación ya había ratificado la ejecución de esos activos y rechazado los recursos extraordinarios presentados por la defensa de la exmandataria y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Qué resolvió la Cámara de Casación

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que los planteos de la defensa no presentaban una cuestión federal suficiente que justificara la intervención de la Corte Suprema.

Además, señalaron que el decomiso constituye una herramienta destinada a evitar que los beneficios económicos derivados de hechos de corrupción permanezcan en poder de los condenados.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso presentado por Cristina Kirchner, aunque mantuvo diferencias parciales respecto de otros recursos vinculados a los restantes condenados.

Los bienes que podrían ser rematados

La Justicia busca avanzar sobre propiedades y otros activos vinculados a Cristina Kirchner y a sus hijos, considerados entre los principales responsables patrimoniales del monto fijado en la condena.

image La casa de Cristina Kirchner en El Calafate, parte de los bienes en la mira de la Justicia.

Según la investigación, gran parte de los bienes de Lázaro Báez ya fueron afectados por otros procesos judiciales, entre ellos la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como "Ruta del Dinero K".

Entre los inmuebles alcanzados aparecen propiedades en El Calafate y el departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta cumple actualmente prisión domiciliaria.

El Tribunal Oral consultó a la Corte sobre los inmuebles

Mientras espera una definición sobre los recursos pendientes, el Tribunal Oral Federal 2 comenzó a preparar la eventual ejecución de la sentencia.

En ese marco, el juez Rodrigo Giménez Uriburu envió una consulta a la Corte Suprema para determinar si alguno de los inmuebles alcanzados por el decomiso podría ser destinado al uso del máximo tribunal o del Consejo de la Magistratura.

La consulta forma parte de los procedimientos previos a una eventual subasta pública de los bienes, aunque cualquier avance dependerá de la resolución definitiva de la Corte.

También sigue la discusión por las condiciones de la domiciliaria

En paralelo, Cristina Kirchner continúa reclamando modificaciones en las condiciones de su arresto domiciliario.

La expresidenta solicitó que se retire la tobillera electrónica, se flexibilice el régimen de visitas y se amplíen las posibilidades de uso de espacios comunes del edificio donde reside.

Sin embargo, el fiscal Diego Luciani se opuso a esos planteos y el juez Giménez Uriburu ratificó recientemente las condiciones actuales de cumplimiento de la pena, incluyendo el monitoreo electrónico y las restricciones vigentes para las visitas.