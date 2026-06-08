Causa vialidad: Cristina Kirchner recurrió a la Corte para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en manos de la Corte Suprema de Justicia el destino de los bienes de sus hijos con un recurso de queja con el que aspira revertir la decisión que habilita el decomiso de 19 bienes en el marco de la ejecución que forma parte de la condena dictada en la causa Vialidad .

La discusión se centra en la recuperación de bienes destinados a cubrir los casi 685 mil millones de pesos que la Justicia fijó como monto del decomiso derivado de la maniobra de administración fraudulenta por la que fue condenada la exmandataria hace casi un año. El expediente involucra un total de inmuebles y bienes vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos, el empresario Lázaro Báez y sociedades relacionadas con el entramado investigado.

En el recurso de queja presentado ante el máximo tribunal, los defensores Carlos Berasli y Ary Llernovoy señalaron que las decisiones judiciales vulneran garantías constitucionales y cuestionan particularmente la inclusión de bienes registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Según el planteo, se trata de propiedades que pertenecen a terceros ajenos a la condena penal y cuya incorporación al decomiso carece de sustento jurídico suficiente. La presentación también denuncia una supuesta afectación del derecho de propiedad, del debido proceso y de la defensa en juicio.

La postura de la Justicia ante el avance del decomiso

El pasado 28 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, consideró que los recursos extraordinarios no planteaban una cuestión federal apta para habilitar la intervención de la Corte. Ambos magistrados concluyeron que los cuestionamientos formulados por las defensas eran, en esencia, una reiteración de argumentos ya tratados y rechazados en instancias anteriores.

En esa misma decisión, la Casación sostuvo que el decomiso constituye una consecuencia necesaria de los delitos acreditados en la causa y recordó que los beneficios obtenidos a través de conductas ilícitas no pueden generar derechos patrimoniales protegidos por el ordenamiento jurídico. El tribunal entendió que la sentencia previa había dado una respuesta fundada respecto del alcance de la medida sobre los bienes cuestionados.

Entre los bienes alcanzados aparecen departamentos y lotes ubicados en Santa Cruz que fueron heredados o recibidos mediante cesiones familiares. Las defensas sostienen que esos activos no deberían responder por una condena penal que recayó sobre otra persona, mientras que la fiscalía y los tribunales intervinientes consideran que existen fundamentos para incorporarlos al decomiso.

La decisión del máximo tribunal penal del país dejó a Cristina Kirchner, a Máximo y Florencia Kirchner con una única alternativa procesal: recurrir directamente ante la Corte Suprema mediante una queja.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal n.º 2 continúa con las actuaciones destinadas a determinar el valor y el destino de los bienes alcanzados por el decomiso. Si la Corte no interviene o rechaza la presentación, la ejecución patrimonial podrá avanzar sobre los activos involucrados para intentar cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio ocasionado al Estado en la causa Vialidad.