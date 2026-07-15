La Justicia avanzó con una prueba clave contra Martín Insaurralde y ya se conocieron los resultados

Las inspecciones oculares ordenadas por el juez federal Luis Armella en el departamento de Jesica Cirio , y en una propiedad del country Fincas San Vicente, arrojaron resultados preliminares negativos en el marco de la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según la información recabada durante el procedimiento, los especialistas detectaron diferencias entre el vestidor del departamento de Cirio y el que se viralizó en los videos donde se ven fajos de dólares. Se trata del mismo ambiente que una testigo del allanamiento del 21 de junio había identificado como el que aparecía en esas imágenes. En ese momento, una fuente policial había planteado la hipótesis de una obra o modificación en el lugar: "Hay una posible obra, se nota que pudo haber habido un cambio".

La principal sospecha de los investigadores es que esas modificaciones se hicieron antes de 2024, es decir, con anterioridad al primer allanamiento realizado en la propiedad. Una fuente citada por el medio agregó: "La casa estaba igual que cuando allanamos en 2024, parece que nadie vive allí".

El procedimiento en la vivienda vinculada a Insaurralde se realizó en paralelo con la inspección en el departamento de Cirio, y ambas medidas tuvieron el mismo objetivo: tomar dimensiones de los vestidores y registrar imágenes para establecer en cuál de las dos propiedades fueron grabados los videos con los fajos de millones de dólares guardados en cajones y estantes.

En el caso del departamento de Cirio, los peritos realizaron además un adelanto verbal: el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto de las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita confirmar o descartar que se trate del mismo ambiente.

Los próximos avances de la investigación

La investigación también busca determinar cuándo fueron registrados los videos. De acuerdo con la información incorporada al expediente, las imágenes habrían sido grabadas hace al menos tres años, y una de las hipótesis que manejan los investigadores es que correspondan a 2023.

En paralelo, la causa avanza con el análisis de autenticidad del material: el juez Armella ordenó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que determine si los videos presentan algún tipo de manipulación.

La pesquisa forma parte del expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene a Insaurralde como principal acusado y que también alcanza a Cirio, y que tomó impulso a partir de la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.