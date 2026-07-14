El video de Martín Insaurralde, el habano y el amigo de Javier Milei desnuda la conexión con el kirchnerismo

Javier Milei está obligado a tener éxito en su plan económico . Es lo único que le queda para prometer futuro por cuanto en todo lo demás fue derrotado por la realidad que lo puso de nuevo en su lugar, como parte de la casta de la que fue empleado en empresas concesionarias de servicios públicos o campañas políticas asociadas con el peronista Daniel Scioli. El video de Martín Insaurralde festejando un nuevo triunfo de la Selección Argentina destapó ese túnel que arropa, protege y envuelve lo supuestamente nuevo de lo viejo, la casta de la anticasta, los negocios y los negociados.

Este columnista viene insistiendo, desde la aparición del escándalo de Manuel Adorni, que la gran diferencia entre el exjefe de ministros de Javier Milei y el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof era que, mientras que el primero todo lo que generó a través de la política se la llevó a su residencia de Indio Cuá; el otro no solo se lo guardó en un vestidor sino que lo repartió, de diferentes maneras, con cargos políticos y judiciales, dinero, habilitaciones o casas de loterías, a cientos de amigos y conocidos.

Insaurralde construyó una red en caso de caer en desgracia . El otro se encargó de bastardear y denigrar a periodistas, jueces y fiscales percibiéndose un ser superior . Por eso mientras que uno puede ver con “amigos y conocidos” el partido, fumando un habano, el otro nadie sabe adonde está.

Las designaciones de imputados y sospechados en tramas delicuenciales como José Luis Espert, Manuel y Francisco Adorni y Lorena Villaverde no son una “excepción” sino que pasan a ser una norma. Ni que hablar de la super población de lúmpenes inescrupulosos con los que se rellenaron las listas de concejales a lo largo y ancho del país, no solo la Provincia de Buenos Aires.

Insaurralde, en la juntada, no estaba solo. A su lado se lo veía muy feliz al banquero amigo de Javier Milei, Juan Nápoli, también muy cercano con todo el sistema financiero que acompañó el “rulo del dólar” durante la época de Alberto Fernández. Siempre se sospechó por qué motivo Milei se enoja y agrede más a Mauricio Macri que a Cristina Kirchner, Insaurralde o Sergio Massa, ausente personal o a través de terceros de todo el festejo mundialista en Puerto Madero.

Lo que todo el mundo sabía, que la campaña de Milei fue financiada por el peronismo kirchnerista renovador quedó demostrado. Para los “cabeza de termo” liberales seguramente eso fue una “avivada” que no tiene mayor relevancia. Pero cuando los túneles que antes llevaban corrupción se conectan con los del actual gobierno, es obligatorio repensar si todo no terminará del mismo modo.

Rita Mae Brown, en “Sudden Death” (Muerte súbita, en español), de 1983, indica en uno de sus pasajes: “Desafortunadamente, Susan no recordaba lo que dijo una vez Jane Fulton. ‘’La locura es hacer lo mismo una y otra vez, pero esperando resultados diferentes’”. Quizás sea parte esencial de Milei.

Insaurralde es amigo de Nápoli. Ambos conocen y compartieron vínculos con Jésica Cirio. Ella luego se casó con Elías Piccirilo. Nápoli es amigo de Milei. Para el fiscal que investiga al ex intendente de Lomas de Zamora, Sergio Mola, todos los que están cerca de él terminan siendo sus testaferros.

Santiago Viola, viceministro de Justicia, en el partido de la Selección. Foto: Nicolás Pizzi

Milei tiene como ministro de Justicia a Juan Bautista Mahiques, uno de los que participó del cumpleaños de su padre, Carlos Alberto, en la quinta de Pablo Toviggino, que está a nombre de terceros, como quienes le prestaron plata a Adorni. Toviggino es Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA múltiplemente investigado. Mahiques formaba parte del Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Universidad de la AFA. Su viceministro, el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, está disfrutando de los partidos que la Selección Argentina juega en Estados Unidos.

Todo lo arriba detallado es perjudicial para el gobierno libertario, que prendió en la gente con su idea de destruir el Banco Central, dolarizar la economía y aplaudiendo a los evasores. De esto último no hay dudas. Pero tal cual lo indican todas las encuestas, su imagen ya es parte de la casta que venía a erradicar. Milei, Karina Milei y el gobierno no solo está repleto de pasado sino que, además, se nota mucho la utilización de los más bizarros conectores entre lo que venía a erradicar y lo que ahora continúa.

¿Será por todo esto que el gobierno mileísta no quiere tratar el proyecto de Ficha Limpia? ¿Estará, como sostienen una docena de legisladores nacionales de Fuerza Patria, tramando renovar el acuerdo con el peronismo? Los mal pensados insisten en que luego del mundial llegará un nuevo avance del kirchnerismo cristinista pidiendo, a través del Congreso, por la absolución de Cristina Fernández de Kirchner.

Si prospera esta iniciativa, impulsada por el autor del “puf puf” Eduardo Valdez, se producirá otro principio de revelación, ese que tanto pregona Milei. Oficialismo y cristinismo obligan a Axel Kicillof a hablar de la liberación de la ex presidenta, aunque no tenga ninguna incidencia en el plano estrictamente judicial.