El revelador archivo de Jesica Cirio donde defendía a Martín Insaurralde y que hoy genera polémica: "Caemos bien"

En La mañana con Moria rescataron una entrevista de Jesica Cirio con Chiche Gelblung, cuando la modelo estaba en pareja con Insaurralde.

En medio del escándalo judicial que atraviesa Jesica Cirio, La mañana con Moria rescató este jueves una entrevista que Chiche Gelblung le había realizado años atrás. En aquella charla, la modelo hablaba de su relación con Martín Insaurralde y reflexionaba sobre el impacto que la exposición pública había tenido en la carrera política del entonces intendente.

Durante la conversación, Cirio aseguró que estar en pareja con Insaurralde nunca le significó un beneficio en lo laboral. "La verdad ni me facilita ni nada porque yo sigo trabajando de la misma manera y la tengo que remar igual. Creo que somos una pareja que dentro de todo caemos bien. Me parece que toda la mediatización del año pasado, del anterior del Bailando, hizo que se termine transformando en una pareja de la gente. La gente, tanto a mí como a él, le pide fotos siempre con buena onda, que no es lo normal de la mayoría de los políticos", aseguró la modelo en aquel entonces.

Esto fue lo que dijo Jesica Cirio sobre Martín Insaurralde en una entrevista con Chiche Gelblung En ese contexto, Gelblung le preguntó si creía que esa exposición había terminado perjudicando las aspiraciones políticas de Insaurralde. "Él quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y no pudo serlo. ¿Vos creés que le jugaste a favor o en contra? Porque cuando Tineli, todo el año 2014, empezaron todos con 'el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, la futura primera dama de la provincia de Buenos Aires', creo que lo hundió", planteó el periodista.

Cirio rechazó esa interpretación y sostuvo: "Yo creo que no tiene nada que ver lo que pasó a nivel mediático con lo que fue el final. Me parece que también fue un poco más allá de decisiones, también fue un poco de decisión de él de mantenerse en Lomas, que es el lugar donde él estaba cómodo, donde era feliz y te soy sincera, también yo lo sentí así".