Abrieron el celular de Jesica Cirio tras los videos de los dólares: analizan sus fotos y aplicaciones

La investigación que involucra a Jesica Cirio y a su exmarido, Martín Insaurralde , sumó un nuevo capítulo este miércoles por la tarde cuando Gendarmería Nacional logró acceder al contenido del celular de la modelo y realizó una extracción forense que permitirá analizar toda la información almacenada en el dispositivo.

El procedimiento se concretó luego de que Cirio entregara el iPhone a la Justicia, junto con la clave de acceso, a través de su abogado, Claudio Caffarello. La apertura del teléfono se realizó con la presencia de peritos de las partes y por orden del juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella.

La copia del contenido quedó resguardada en un disco externo bajo custodia judicial y ahora comenzará el análisis de la información. La pericia incluirá todas las aplicaciones instaladas, el historial de navegación en internet, fotografías y videos almacenados en el dispositivo.

El principal objetivo de la Justicia es encontrar las filmaciones que se hicieron públicas y en las que aparecen fajos de miles de dólares guardados en bolsas tipo ziploc, debajo de ropa y dentro de valijas. Esas imágenes forman parte de una de las líneas de investigación.

No obstante, el magistrado también ordenó que los peritos identifiquen cualquier otro archivo que pueda tener relevancia para la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que alcanza tanto a Cirio como a Insaurralde.

Los investigadores intentan establecer además dónde fueron registrados esos videos. Una de las hipótesis apunta a la casa de San Vicente donde la pareja convivió durante el matrimonio, mientras que otra posibilidad es que hayan sido grabados en el departamento de Las Cañitas, inmueble que fue inspeccionado días atrás tras la declaración de una testigo.

Propiedad de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en fincas de San Vicente. Archivo

En ese domicilio también fueron secuestrados otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información de interés para el expediente.

La estrategia de las defensas

Mientras avanzan las medidas de prueba, la defensa de Jesica Cirio sostiene que todavía no existe evidencia que demuestre que fue ella quien grabó las imágenes de los dólares. Además, reiteró que la conductora fue víctima de una extorsión y recordó que presentó una denuncia penal cuando ocurrieron los hechos.

En paralelo, la defensa solicitó volver a ingresar al departamento de Las Cañitas. El juez Armella respondió que el inmueble no está clausurado y que no existe ninguna restricción para acceder a la propiedad.

Por su parte, los abogados de Martín Insaurralde pidieron que los videos no sean utilizados como prueba al cuestionar la legalidad de su obtención. También recusaron al fiscal Sergio Mola al denunciar una supuesta persecución y objetar la exposición pública que tuvo la causa.

El planteo se produjo mientras continúa una pericia contable oficial sobre la evolución patrimonial del exintendente de Lomas de Zamora, informe que registra un avance del 91% y cuya presentación está prevista para el 17 de julio.

Aunque rechazó el pedido de detención de Insaurralde, el juez Armella mantiene la prohibición de salida del país para todos los investigados. Ahora deberá resolver si hace lugar o no al pedido para apartar al fiscal del caso, mientras continúa el análisis del contenido extraído del celular de Cirio.