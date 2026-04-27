El Gobierno modificó el mecanismo de aumento para el servicio de agua: de cuánto será la suba en mayo

El esquema tarifario del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) suma nuevas definiciones. El Gobierno nacional, a través de la Resolución 14/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) publicada este lunes en el Boletín Oficial , modificó el cronograma de incrementos para la empresa AySA .

La normativa establece un proceso de convergencia que intenta cerrar la brecha entre los costos operativos y lo que pagan los usuarios, tras un 2025 donde los aumentos estuvieron limitados al 1% mensual, generando un fuerte retraso financiero.

Para garantizar una recomposición gradual y evitar saltos bruscos en las facturas, el ERAS fijó límites estrictos al denominado "Coeficiente de Modificación K":

Según el organismo, esta gradualidad tiene como objetivo central " amortiguar el efecto tarifario " sobre los hogares mientras se busca alcanzar el equilibrio económico de la concesionaria sin depender de transferencias directas del Tesoro Nacional.

Mayo a agosto de 2026: El tope máximo de incremento será del 3% cada mes .

Enero a abril de 2026: El aumento mensual efectivo no podrá superar el 4% .

La decisión oficial surge tras las advertencias de la propia empresa AySA. La concesionaria señaló que el esquema de topes del año pasado provocó un "atraso tarifario acumulado" que obligó a diferir gastos e inversiones clave para el mantenimiento del servicio.

AySA estima una pérdida de ingresos superior a los 95 mil millones de pesos, situación que obligó al Estado a brindar asistencia financiera de emergencia para sostener la prestación.

Control financiero y Tarifa Social

La Resolución 14/2026 no solo establece precios, sino que también refuerza la fiscalización. El ERAS instruyó a AySA a presentar informes económico-financieros detallados al cierre del primer y segundo trimestre de 2026 para evaluar si los objetivos de convergencia se están cumpliendo.

Por otro lado, el Gobierno ratificó que el Programa de Tarifa Social continuará vigente. Este mecanismo es la herramienta principal para "neutralizar el impacto tarifario" en los sectores más vulnerables, asegurando que el acceso al servicio esencial de agua y saneamiento no se vea comprometido por los nuevos ajustes.