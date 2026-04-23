El Gobierno le prohibió el ingreso a los periodistas en Casa Rosada e investiga otra vez espionaje ilegal

El presidente Javier Milei ordenó este jueves la prohibición de ingreso a Casa Rosada a los periodistas acreditados . "Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas de manera preventiva por el espionaje ilegal ", precisaron fuentes oficiales consultados sobre esta medida que no se comunicó hasta que un colega se había acercado a Balcarce 50.

El Ejecutivo hace mención a una reciente denuncia penal realizada por Casa Militar hacía dos comunicadores del canal TN . Uno de ellos utilizó la semana pasada lentes inteligentes que pueden filmar y grabó algunas zonas comunes de la Casa de Gobierno.

La fuerza que protege al mandatario aludió a que hay razones que pueden probar que había fines de espionaje ilegal, hipótesis que apoyó en reiteradas ocasiones el jefe de Estado en sus posteos en sus redes sociales.

El presidente cree que podría haber más periodistas relacionados a un supuesto engranaje delictivo de periodistas que buscan hacer tareas de espionaje a su administración y por esa razón suspende “transitoriamente” la acreditación a todos los periodistas, sin diferenciar medio.

El escándalo por los "sobres rusos"

El Gobierno había tomado una decisión parecida con un grupo de medios a raíz de una presunta investigación de un consorcio periodístico que denunciaba, sin pruebas, que Rusia financiaba medios de comunicación para lanzar fake news contra la gestión libertaria.

Ante esa denuncia mediática, que no tuvo ningún avance judicial, el Ejecutivo le había impedido el ingreso a un grupo de medios. Tras falta de evidencia, reingresaron a los pocos días.