Estos son los medios mencionados en el informe que reveló la conspiración rusa contra Milei

Según la revelación de un grupo de consorcio de periodistas, Rusia tejió una trama para proveer de información que desprestigiara al gobierno de Javier Milei a medios locales argentinos a cambio del pago de dinero. La difusión de este entramado dejó expuesta una red que buscaba generar conflictos internos en el oficialismo, apoyar las campañas de dirigentes de la oposición, y generar tensiones con países vecinos en especial los que son regidos por una adminsitración de signo político opuesto al de los libertarios argentinos.

Si bien desde el gobierno ruso salieron a desmentir esta acusación, el presidente Javier Milei se apuró en darlo por cierta y pidió investigar a los medios mencionados en la revelación periodística que trascendió a través de una filtración de un total de 76 documentos sensibles a los que accedieron el medio africano The Continent, que lo compartió con un consorcio de medios de investigación que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.

La investigación indica que entre junio y octubre de 2024 la red rusa La Compañía presupuestó 283.000 dólares para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.

La información que rápidamente se propagó por la prensa argentina dio a conocer una lista con los nombres de los medios implicados en la denuncia. Entre los medios y portales mencionados en la filtración como receptores de los artículos que pagó la maquinaria de desinformación para su publicación aparecen Diario con Vos (37 textos pagos), El Destape (27), Diario Registrado (26), Realpolitik (20), Dos Bases (19), C5N (17), Big Bang News (16), Política Argentina (12), En Orsai (11), A24 (10), La Patriada Web (9) Ámbito (8), Sección Ciudad (5), El Ciudadano Web (6), Tiempo Argentino (6), Grito del Sur (6), Infocielo (3), El Cronista (2), Infobae (2), Agenda Urbana (2), Data Clave (1), Ciudadano Agro (1) y Contraste MDP (1).

De todos modos, según informa La Nación, el consorcio periodístico se puso en contacto con los editores y directores de estos medios cuestionados, quienes negaron haber recibido un pago de dinero a cambio de publicar estos artículos contra la adminsitración Milei.

Asimismo, ante la pregunta sobre el origen de los artículos publicados, respondieron casi sin excepción que no conocían a sus autores y que habían sido ofrecidos gratuitamente por un tercero, al que describieron como “consultora”, “agencia”, “prensero” o “intermediario”, una práctica habitual en medios digitales atravesados por la precarización laboral.

En tanto, la embajada de Rusia en Argentina salió a desmentir esta acusación. “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los 'investigadores' han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025”. “Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, afirmaron.

Por su parte, el presidente Javier MIlei dio por cierta la investigación periodística y aprovechó para redoblar su carga contra los medios y reforzar su pelea contra sectores de la prensa argentina, con los que suele enfrentarse tras la difusión de artículos o información crítica de su gestión.

En este sentido, Milei afirmó que el Gobierno irá "hasta las últimas consecuencias" en el caso de la campaña de desinformación en medios argentinos llevada a cabo por una red rusa en colaboración con actores locales.