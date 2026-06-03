Sorpresa y tensión: el jefe de la OTAN viaja a Ucrania, tras fuerte ataque de Rusia

Mark Rutte, titular de la poderosa OTAN, ha viajado de sorpresa a Ucrania para reunirse con Volodímir Zelenski tras la última oleada de ataques de Rusia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha viajado este miércoles a la capital de Ucrania, Kiev, para reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acompañado de los embajadores de los Estados miembro de la Alianza Atlántica, según ha confirmado la organización.

Este encuentro tiene lugar días después de que el Ejército de Rusia lanzara más de 70 misiles y 650 drones durante la madrugada del martes sobre varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, dejando al menos 22 muertos, entre ellos dos menores, y más de cien heridos, según han informado las autoridades locales.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andri Sibiga, ha recibido este miércoles al jefe de la OTAN a su llegada a Kiev, y ha detallado que Rutte se reunirá con Zelenski para "mantener conversaciones" y "celebrar reuniones importantes".

La OTAN apoya a Ucrania "Apreciamos profundamente la unidad y la fortaleza de la OTAN en su apoyo a Ucrania mientras defendemos juntos la seguridad transatlántica", ha indicado el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje en redes sociales.

tropas rusas Rusia soldados efe Las tropas de Rusia siguen combatiendo en Ucrania y sufriendo muchas bajas. Foto Efe EFE