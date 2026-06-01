Guerra eterna en Ucrania: Rusia avanza paso firme en todo el este del país

Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha sostenido avances en el este de Ucrania, hasta tomarlo casi en su totalidad. Los drones sigue volando.

Las tropas de Rusia avanzan con contundencia en el este de Ucrania. Foto Efe

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país, en el marco de sus avances territoriales en la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de las acciones proactivas y decisivas de las unidades del grupo de fuerzas Sur, la localidad de Tijonovka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado a través de redes sociales.

Rusia ha logrado muchos avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Rusia toma el este de Ucrania Las provincias de Donetsk y Lugansk, que conforman la región del Donbás, en el este de Ucrania, ya eran desde 2014 escenario de un conflicto armado entre el Ejército ucraniano y las autoridades separatistas prorrusas.

De hecho, Putin ordenó a Rusia la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, días después de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.