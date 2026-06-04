Ucrania mata a varios civiles rusos en un ataque de drones

Las fuerzas de Ucrania lanzaron cientos de drones sobre regiones de Rusia. En Crimea, anexionada por los rusos, hay varios civiles murtos y heridos.

El balance de civiles muertos a causa de varios ataques ejecutados este jueves contra la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, ha aumentado a cuatro, según han denunciado las autoridades locales, que han apuntado que en uno de ellos un dron de Ucrania ha impactado contra un trolebús.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha señalado a través de redes sociales que un total de tres personas han muerto y siete han resultado heridas a causa de "un ataque enemigo" contra varios edificios en la ciudad de Simferopol.

Aksionov ha especificado poco después que una persona ha muerto y tres han resultado heridas por el impacto de un dron contra un trolebús que cubría la ruta entre Azovski y Jerch, sin más detalles sobre el suceso y sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado sobre estos ataques.

Cientos de drones de Ucrania hacia suelo de Rusia Tras señalar que los servicios de emergencia permanecen trabajando en el lugar de los hechos, ha trasladado su "más sincero y profundo" pésame a los familiares y amigos de las víctimas, deseando, a su vez, la "pronta recuperación" de todos los heridos.

Ucrania tropas ucranianas soldados efe Rusia avanza y las tropas de Ucrania se defienden atacando suelo enemigo. Foto Efe EFE