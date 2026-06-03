Ucrania con sus drones ataca en Rusia una terminal petrolera en San Petersburgo

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , aseguró que lanzaron un ataque contra una terminal petrolera en la ciudad rusa de San Petersburgo, horas antes del inicio de un foro económico internacional en la localidad y en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia , Vladimir Putin.

Zelenski ha destacado que "importantes instalaciones en territorio ruso" han sido atacadas por las fuerzas ucranianas y ha apuntado a "buenos resultados". Así, ha señalado que entre los lugares atacados figura la citada terminal petrolera, a "unos 1.100 kilómetros" de la frontera entre Rusia y Ucrania, así como "objetivos puramente militares en la base de Kronstadt".

"Otro objetivo fue una empresa en la región de Tambov dedicada a la producción de armamento ruso. La distancia al frente es de casi 600 kilómetros", ha especificado en un mensaje publicado en redes sociales. "Doy las gracias a nuestros soldados su precisión.

El plan de sanciones de largo alcance de Ucrania se está aplicando con la precisión necesaria para acercar la paz", ha zanjado.

El ataque de Ucrania a Rusia fue confirmado

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado en un mensaje en redes sociales que "infraestructuras" en Kronstadt, Kirovski y Krasnoselski "han sido atacadas por drones de los nazis ucranianos".

"Múltiples instalaciones han sufrido daños", ha dicho, al tiempo que ha confirmado que hay además "varios heridos", si bien no se han registrado víctimas mortales.

Foro Económico Internacional de San Petersburgo

El ataque contra San Petersburgo ha tenido lugar horas antes del inicio del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, según sus siglas en inglés), que este año tiene como tema principal 'Diálogo Pragmático, el camino hacia un futuro estable' y contará con la participación del vice primer ministro ruso, Denis Manturov; el ministro de Desarrollo Económico, Maximo Reshetnikov; y el ministro de Industria, Anton Alijanov, entre otros altos cargos de Rusia, según la agencia rusa de noticias Interfax.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante las últimas horas 189 de los 198 drones lanzados por las tropas rusas, antes de confirmar impactos en siete ubicaciones.

"El ataque continúa, dado que hay drones enemigo en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que respete las normas de seguridad. Dpa