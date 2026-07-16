Ucrania y Rusia matan civiles con drones a ambos lados de la frontera

Al menos tres civiles , entre ellos una adolescente, han muerto a causa de una serie de ataques lanzados por Ucrania contra las regiones rusas de Briansk y Yarloslavl. A la vez, Rusia también mató civiles en suelo ucraniano, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador interino de Briansk, Yegor Kovalchuk, ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que "los nazis ucranianos han alcanzado la localidad de Suzemka (...) con un sistema lanzacohetes Grad", antes de afirmar que las víctimas mortales son "una adolescente de 15 años y su abuela".

"Una residente de la localidad ha resultado herida. Ha sido trasladada a un hospital y está recibiendo atención médica", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que "una casa ha quedado totalmente destruida" y otras cuatro han sufrido daños a causa del ataque.

Asimismo, el gobernador de Yaroslavl, Mijail Evraev, ha manifestado que otra persona ha muerto por un "ataque masivo con drones enemigos" contra la región.

"Hay otros cuatro heridos. Todos han recibido la atención médica necesaria", ha puntualizado a través de redes sociales.

En Ucrania, las tropas de Rusia también realizaron ataques. Foto: Efe EFE

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha especificado que durante las últimas horas han sido destruidos 375 drones ucranianos en varias regiones del país, entre ellas las de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Rusia mata civiles de Ucrania

Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas este jueves a causa de un nuevo ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Dos personas han muerto en Kiev a causa de un ataque enemigo", ha dicho el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko.

"Otros seis residentes han resultado heridos, incluido un adolescente de 16 años", ha afirmado, antes de especificar que tres de ellos han sido hospitalizados. Dpa