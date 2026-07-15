Drones de Ucrania dejan sin electricidad a la ciudad de la central nuclear Zaporiyia

Rusia informa que drones de Ucrania dejan sin electricidad a la central nuclear Zaporiyia, la mayor de Europa y la tercera mayor del mundo.

La central nuclear Zaporiyia es controlada por Rusia y atacada por Ucrania. Foto: Efe

Los ataques con drones de Ucrania dejaron este miércoles sin electricidad a la ciudad de Energodar, que acoge la central nuclear Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas de Rusia desde 2022, según informaron las autoridades locales leales al Kremlin.

"La ciudad de Energodar se ha quedado sin suministro eléctrico. Las infraestructuras vitales están siendo alimentadas con fuentes de energía de reserva", escribió Yevgueni Balitski, gobernador de Zaporiyia, en las redes sociales.

Balitski denunció que los drones ucranianos fueron los causantes de la situación de emergencia en Energodar, donde los servicios de emergencia trabajan para solventar la avería.

Las autoridades locales acusaron el lunes a Kiev de intentar bloquear Energodar, lo que está causando dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible a la población.

Las fuerzas de Ucrania siguen atacando la central nuclear de su propio país. Foto Efe EFE Ucrania y sus ataques a la central nuclear El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, denunció el pasado domingo la muerte de cuatro civiles en esa ciudad ucraniana dos días después de reunirse con el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.