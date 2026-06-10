Javier Milei habilitó los duty free en fronteras terrestres: qué podrán comprar los turistas.

El Gobierno de Javier Milei oficializó la creación de un régimen que permitirá la instalación de tiendas libres de impuestos (duty free) en pasos fronterizos terrestres de la Argentina. La medida fue establecida mediante el Decreto 438/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La iniciativa busca impulsar la actividad comercial y turística en las ciudades de frontera, facilitar las compras de viajeros y generar nuevas inversiones privadas en zonas que históricamente compiten con comercios de países vecinos.

A partir de esta decisión, podrán abrirse locales de venta libre de impuestos en cruces fronterizos terrestres habilitados por el Estado nacional. Se trata de un esquema similar al que ya funciona en aeropuertos internacionales, donde los viajeros pueden adquirir productos sin pagar determinados tributos.

Las tiendas podrán vender mercaderías nacionales e importadas a personas que ingresen o salgan del país, siempre que las compras no tengan fines comerciales.

El Gobierno incorporó así a la legislación argentina una normativa del MERCOSUR que permite este tipo de establecimientos y que ya es aplicada por otros países del bloque regional.

Quiénes podrán comprar y qué límites habrá

Las compras realizadas en estos duty free estarán sujetas al régimen de equipaje vigente. Esto significa que los viajeros deberán respetar las franquicias y límites aduaneros que actualmente rigen para el ingreso o egreso de productos.

En otras palabras, no habrá un régimen especial para las cantidades permitidas: las compras deberán encuadrarse dentro de las normas aduaneras que ya existen para los pasajeros que cruzan una frontera.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de fiscalizar las operaciones y controlar que se respeten los topes establecidos.

Dónde podrán instalarse los locales

El decreto establece que las tiendas libres de impuestos solo podrán funcionar en pasos fronterizos habilitados o en predios especialmente autorizados por ARCA.

Además, cada emprendimiento deberá obtener una doble aprobación: una autorización comercial del Ministerio de Economía y una habilitación aduanera otorgada por el organismo recaudador.

Según el texto oficial, el objetivo es garantizar que todas las operaciones cuenten con supervisión estatal y trazabilidad de las mercaderías.

El objetivo económico detrás de la medida

La Casa Rosada sostiene que el nuevo régimen permitirá fortalecer las economías regionales, fomentar el turismo de compras y generar empleo formal en las ciudades fronterizas.

En los fundamentos del decreto se destaca que muchas localidades argentinas compiten con centros comerciales instalados del otro lado de la frontera y que la habilitación de duty free busca mejorar la competitividad local.

También se argumenta que la medida puede atraer inversiones privadas y aumentar la actividad económica en corredores turísticos y comerciales estratégicos.

Cuándo comenzará a aplicarse

Aunque el decreto ya fue publicado, las tiendas no podrán abrir de manera inmediata. Antes, el Ministerio de Economía y ARCA deberán dictar la reglamentación operativa que definirá los requisitos de funcionamiento, controles y procedimientos de habilitación.

El Gobierno fijó un plazo máximo de 30 días para completar esa reglamentación y poner en marcha el nuevo sistema.

Una vez cumplido ese paso, comenzará el proceso para autorizar la instalación de los primeros duty free terrestres en la Argentina.