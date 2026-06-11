Patricia Bullrich volvió a desobedecer a los hermanos Milei y fue durísima contra Manuel Adorni

La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse de los hermanos Karina y Javier Milei y fue durísima contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Esto es más que un error, es una omisión ética".

En un mensaje que difundió ante un grupo selecto de periodistas, la senadora remarcó que "esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".

Una rápida lectura entre líneas permite entender que la exministra de Seguridad pidió la renuncia del jefe de Gabinete, que intentó justificar su incremento patrimonial con una inversión en criptomonedas.

Sobre la causa judicial que tiene a Adorni en la mira, la senadora señaló que "ahora será la Justicia la que tendrá que determinar". Con esto, le hizo lugar a la sospecha sobre si la información patrimonial que dio a conocer Adorni en la previa del Mundial 2026 sirve o no para justificar sus gastos no declarados, en dólares en efectivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticiparon los detalles del proyecto de reforma del Código Penal.

Con esta actitud, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a desmarcarse de la posición oficial del Gobierno, que era la de bancar al jefe de Gabinete. Se esperaba un apoyo unánime de la mesa política, pero no fue así porque Bullrich volvió a diferenciarse.

Javier Milei protege a Patricia Bullrich a pesar de sus críticas

A pesar de su reconocida diferencia con Manuel Adorni y la jefa política de La Libertad Avanza, Karina Milei, Bullrich mantiene una buena relación con el presidente Javier Milei. Este mismo jueves, la senadora cumplió 77 años y recibió un cariñoso saludo del presidente.

Fiel a su estilo, el presidente escribió en X un saludo para la senadora: "FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Patricia Bullrich junto a Karina Milei X

En el Gobierno hay un esfuerzo por no mostrar a Bullrich como una enemiga, a pesar de que una y otra vez la exministra de Seguridad se despega del Gobierno en cuanto al manejo ético. La semana pasada desobedeció la orden de la Casa Rosada y no votó en contra del pliego de María Verónica Michelli.

Patricia Bullrich critica desde adentro, pero no quiere romper

Luego de este último antecedente, Bullrich puso su renuncia a disposición del presidente Javier Milei. Pero él no la aceptó y ella, por ahora no pretende dejar la bancada oficialista.

Lo cierto es que la exministra de Seguridad se convirtió en una piedra fundamental en el organigrama del Gobierno de Javier Milei. Maneja un grupo de diputados que son clave para que La Libertad Avanza retenga la primera minoría y pueda dominar la agenda de las comisiones.

Además, en el Senado Bullrich se volvió una referencia para los aliados, que hasta diciembre del 2025 --cuando asumió la exministra-- no tenían una un liderazgo propio del Gobierno, ya que con Villarruel estaba cortada la relación política.