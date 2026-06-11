Manuel Adorni confirmó que irá al Senado recién en julio, pero Victoria Villarruel lo apuró para que sea antes

Manuel Adorni irá al Senado en julio de este año donde se enfrentará cara a cara a la oposición, en medio del escándalo por su declaración jurada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que irá al Senado en julio a presentar el informe de gestión del gobierno de Javier Milei. El funcionario lo confirmó en la reunión de la mesa política del Gobierno, en medio del escándalo patrimonial que lo tiene como protagonista. Sin embargo, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, lo apuró para que fuera antes.

"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", informó el jefe de Gabinete en sus redes sociales, luego de la reunión de la mesa política.

Rápida, Villarruel que ya no tiene ningún tipo de relación con la Casa Rosada, apuró al funcionario. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe", expuso en su cuenta de X.

Mauricio Macri le soltó la mano a Manuel Adorni Un rato antes que Adorni informara que iba a presentarse en el Senado, el bloque del PRO presentó un pedido de informes al funcionario para que se presentara en la Cámara alta. "Motiva la presente, el hecho de que el último informe recibido por esta Cámara, ha sido el 143, de fecha 26 junio de 2025, brindado por el Dr. Guillermo Francos. Desde entonces, la Jefatura de Gabinete de Ministros no ha cumplido con esta obligación constitucional", indicó el jefe del bloque PRO, Martín Goerling (Misiones) en la carta dirigida a la vicepresidenta Villarruel.

Mauricio Macri expuso en el evento anual de CAMARCO Mauricio Macri expuso en el evento anual de CAMARCO Detrás de esta jugada del PRO, una vez más aparece Mauricio Macri. El expresidente apuesta a que el partido amarillo se diferencia desde un costado republicano de la extrema derecha de La Libertad Avanza que sostiene a Adorni a pesar de sus escándalos patrimoniales. Así, los dejaron expresado en un comunicado mucho más crítico y profundo donde indirectamente se pide la renuncia de Manuel Adorni.