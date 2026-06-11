Manuel Adorni confirmó que irá al Senado recién en julio, pero Victoria Villarruel lo apuró para que sea antes
Manuel Adorni irá al Senado en julio de este año donde se enfrentará cara a cara a la oposición, en medio del escándalo por su declaración jurada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que irá al Senado en julio a presentar el informe de gestión del gobierno de Javier Milei. El funcionario lo confirmó en la reunión de la mesa política del Gobierno, en medio del escándalo patrimonial que lo tiene como protagonista. Sin embargo, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, lo apuró para que fuera antes.
"Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno", informó el jefe de Gabinete en sus redes sociales, luego de la reunión de la mesa política.
Rápida, Villarruel que ya no tiene ningún tipo de relación con la Casa Rosada, apuró al funcionario. "El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe", expuso en su cuenta de X.
Mauricio Macri le soltó la mano a Manuel Adorni
Un rato antes que Adorni informara que iba a presentarse en el Senado, el bloque del PRO presentó un pedido de informes al funcionario para que se presentara en la Cámara alta. "Motiva la presente, el hecho de que el último informe recibido por esta Cámara, ha sido el 143, de fecha 26 junio de 2025, brindado por el Dr. Guillermo Francos. Desde entonces, la Jefatura de Gabinete de Ministros no ha cumplido con esta obligación constitucional", indicó el jefe del bloque PRO, Martín Goerling (Misiones) en la carta dirigida a la vicepresidenta Villarruel.
Detrás de esta jugada del PRO, una vez más aparece Mauricio Macri. El expresidente apuesta a que el partido amarillo se diferencia desde un costado republicano de la extrema derecha de La Libertad Avanza que sostiene a Adorni a pesar de sus escándalos patrimoniales. Así, los dejaron expresado en un comunicado mucho más crítico y profundo donde indirectamente se pide la renuncia de Manuel Adorni.
"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", dice el comunicado del partido que lidera Mauricio Macri.
El documento insiste: "En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige".
A Manuel Adorni lo espera un Congreso cada vez más hostil
Más temprano, fue Patricia Bullrich, la jefa del bloque oficialista, la que desmarcó de la explicación de Manuel Adorni, y una vez más desobedeció a los hermanos Karina y Javier Milei.
"Esto es más que un error, esto es una omisión ética", indicó la jefa de la bancada oficialista que la semana pasada puso su renuncia a disposición. "Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar", insistió para dejar en claro que para ella Adorni debe dar un paso al costado.
En paralelo, en la Cámara de Diputados, la oposición unió a kirchneristas y a legisladores que en algún momento fueron aliados al Gobierno de Javier Milei, como los cordobeses que responden a Martín Llaryora, y trotkistas. Y pidieron una sesión especial para tratar pedidos de informes, interpelaciones y mociones de censura para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.