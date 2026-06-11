Nelson Castro sorprendió a todos al hablar sobre la justificación que realizó Manuel Adorni y no se guardó nada.

Manuel Adorni brindó una entrevista en LN+ luego de presentar ante ARCA y la Oficina Anticorrupción una serie de declaraciones juradas rectificativas, en las que reconoció haber contado con 506.000 dólares no declarados en su patrimonio.

"La declaración jurada del 2025 la presenté antes de entrar acá, junto con las rectificativas de 2023 y 2024, siempre hablando de la Oficina Anticorrupción", expresó el jefe de Gabinete.

Nelson Castro decidió opinar sin filtro sobre Manuel Adorni y lo fulminó: "Es tremendo estar en manos de mentirosos y delincuentes. Adorni es un mentiroso, un delincuente y un evasor".

Nelson Castro destrozó a Manuel Adorni Nelson Castro fulminó a Manuel Adorni tras sus declaraciones: "Delincuente y evasor" "El jefe de Gabinete, que debe, entre otras cosas, encargarse de hacer cumplir la ley, es un evasor y un mentiroso. Ahora sabemos que el presidente también es un mentiroso", expresó Nelson Castro apuntando también contra Javier Milei.