El fuerte análisis de Nelson Castro sobre el Gobierno que advierte "un problema psiquiátrico" en el poder

Durante el pase en Radio Rivadavia, se analizaron las reacciones del círculo íntimo de Javier y Karina Milei frente a las internas políticas. Aseguraron que existen "patologías" en la cúpula oficial y describieron un clima de temor entre los funcionarios.

En el habitual pase entre sus programas en Radio Rivadavia (AM 630), Nacho Ortelli y Nelson Castro realizaron un duro diagnóstico sobre el funcionamiento interno de la cúpula del Gobierno nacional. A partir del análisis de la interna entre Patricia Bullrich y el círculo de mayor confianza del presidente Javier Milei, los periodistas pusieron el foco en lo que definieron como conductas irracionales dentro de la gestión de la Casa Rosada.

"Un problema psicológico y psiquiátrico" Embed - Nelson Castro

El disparador de la charla fue la postura de la ministra de Seguridad respecto a transparentar las declaraciones juradas del Ejecutivo y su sugerencia de no competirle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires para asegurar gobernabilidad. Ortelli y Castro coincidieron en que se trata de movimientos políticos "de manual", pero que en el entorno de la Secretaria General de la Presidencia son vistos como imperdonables.

Ante esta dinámica de intolerancia frente a planteos lógicos, el análisis derivó hacia la salud emocional y mental en los despachos oficiales. "Hay que ir al psicólogo antes que tomar la vida y la política de esta manera. Es preferible ir al psicólogo y al psiquiatra, a los dos", se escuchó durante el intercambio en el aire de Rivadavia.

Lejos de dejarlo como un comentario al pasar, profundizaron en el concepto para describir el accionar de la mesa chica del Gobierno: "Hay un problema psicológico, psiquiátrico, claramente. Y esas patologías se expresan todo el tiempo".