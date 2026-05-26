La fuerte decisión que tomó Adabel Guerrero tras la polémica separación con su pareja

Adabel Guerrero y Martín Lamela le pusieron punto final a su historia de amor en medio de rumores de infidelidad. Desde que se blanqueó la separación, la actriz se encuentra rearmando su vida y en el programa de Karina Mazzocco revelaron la decisión que tomó ella.

El padre de la hija de Adabel había expresado en un posteo que " en los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja . Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa", expresó en otra parte del escrito.

En A la Tarde, expresaron que "Adabel Guerrero y Martín Lamela pusieron punto final y no comparten más la misma casa" . Esto se da a semanas de que ambos comunicaron que finalmente decidieron separarse.

Días atrás ella reflexionó en sus redes y comentó que "vivo en la misma casa con el papá de mi hija. No es lo ideal, pero lo hacemos por Lola, hasta que termine el colegio. Voy a esperar que termine el colegio para mudarnos a Capital. Está previsto para 2027".

adabel guerrero y martin lamela 2 Adabel Guerrero se separó de Martín Lamela. Archivo MDZ

Finalmente, Adabel ya tomó la decisión y no convive más junto a Martín Lamela. Si bien se encontraban separados, ambos seguían compartiendo vivienda por el bien de su pequeña hija.