La fuerte decisión que tomó Adabel Guerrero tras la polémica separación con su pareja
En A la Tarde compartieron un fuerte detalle luego de la ruptura amorosa entre Adabel Guerrero y Martín Lamela.
Adabel Guerrero y Martín Lamela le pusieron punto final a su historia de amor en medio de rumores de infidelidad. Desde que se blanqueó la separación, la actriz se encuentra rearmando su vida y en el programa de Karina Mazzocco revelaron la decisión que tomó ella.
El padre de la hija de Adabel había expresado en un posteo que "en los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa", expresó en otra parte del escrito.
En A la Tarde, expresaron que "Adabel Guerrero y Martín Lamela pusieron punto final y no comparten más la misma casa". Esto se da a semanas de que ambos comunicaron que finalmente decidieron separarse.
Adabel Guerrero no convive más junto a su expareja
Días atrás ella reflexionó en sus redes y comentó que "vivo en la misma casa con el papá de mi hija. No es lo ideal, pero lo hacemos por Lola, hasta que termine el colegio. Voy a esperar que termine el colegio para mudarnos a Capital. Está previsto para 2027".
Finalmente, Adabel ya tomó la decisión y no convive más junto a Martín Lamela. Si bien se encontraban separados, ambos seguían compartiendo vivienda por el bien de su pequeña hija.