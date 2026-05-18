Nelson Castro reveló en vivo una polémica y extraña costumbre y generó escándalo: "En contra"

En medio de la emisión de Telenoche, el conductor confesó un insólito hábito que desató un debate entre sus compañeros.

Nelson Castro reveló un hábito de su alimentación y desató un fuerte debate en vivo.

En una emisión de Telenoche en la que se trató el crecimiento del consumo de huevos en Argentina, la especialista Jésica compartió distintos consejos para identificar productos de mejor calidad y despejó algunas dudas frecuentes sobre este alimento.

Durante el informe, la mujer explicó en qué detalles hay que fijarse al abrir un huevo para saber si está en buen estado. "Cuando uno rompe un huevo, tiene que prestarle atención a la yema: que la yema esté bien armadita y separada de la clara. No tiene que estar aplastada", empezó diciendo Jésica. "La clara siempre tiene que tener consistencia", sumó.

Nelson Castro está impactado con la ola de violencia en Rosario. Foto: Captura El Trece El equipo de Telenoche se plantó de forma unánime contra el hábito del conductor. Foto: Captura El Trece

Además, aclaró que no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los colorados, aunque sí cambia el costo de producción: "El valor nutricional del huevo blanco y colorado es exactamente el mismo, pero ¿por qué son distintos? Distinta raza de ave, ¿sí? La gallina colorada es una gallina más vagoneta, así es fácil. Come más y produce menos. El costo de producción de este huevo es más caro que este. Se va a traducir a precios".

Sobre el final del segmento, Jésica mostró un huevo con doble yema y fue allí cuando Nelson Castro sorprendió al revelar una costumbre personal vinculada al consumo del alimento. "¡Muy bueno! Para el año que viene dejamos la polémica de la cáscara, ¿sí? Ese es otro tema...", lanzó el conductor.