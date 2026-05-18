La picante revelación sexual de Adrián Suar que sorprendió a Moria Casán: "He probado..."

Adrián Suar fue entrevistado en exclusiva por Moria Casán para su programa de El Trece, donde él es directivo. En la charla habló sobre su vida profesional y también personal, donde por supuesto se tocó el tema sentimental del director.

En el inicio habló sobre la actualidad del canal en cuanto a los diferentes programas que se encuentran al aire y dejó muy en claro que la señal es "un canal de artistas" y sostuvo que escucha "mucho al público" para tratar de seguir mejorando.

Con el correr de los minutos, Moria Casán habilitó el juego "Yo, nunca" y allí Adrián Suar hizo una picante revelación sexual que sorprendió por completo a La One: "Yo nunca tuve sexo al aire libre... Contame dónde por favor, te suplico ", fue la afirmación de la conductora.

El directivo de El Trece dejó en claro que si tuvo esa experiencia y contó todos los detalles: "Puede ser en alguna pileta", confesó Adrián Suar sobre la vez que decidió tener relaciones en un sorpresivo lugar.

Captura de pantalla 2026-05-18 103801 Adrián Suar sorprendió a Moria Casán. Foto: captura de video / El Trece.

"Todas esas cosas las hice de muy jovencito, he probado mucho y he vivido mucho", confesó sobre sus momentos de intimidad. Sobre su vida amorosa, confirmó que "no he tenido tantas mujeres en mi vida, no he sido tan mujeriego... Si me gusta alguien, necesito tener el movimiento de avanzar y, si no me tiran onda, no voy".