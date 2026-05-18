Luis Ventura ventiló el trasfondo más oscuro del video íntimo de Florencia Peña

En medio de la tensión que mantiene con Florencia Peña , Luis Ventura volvió a referirse al polémico video íntimo de la actriz. El conflicto entre ambos se reactivó luego de las críticas que Peña hizo sobre los Premios Martín Fierro, a las que Ventura respondió con una frase contundente: "Que siga haciendo videos pornos".

Más tarde, en Secretos verdaderos , el periodista decidió profundizar sobre el tema y compartir detalles inéditos sobre cómo apareció el video en internet. El comunicador planteó sus dudas sobre el origen de la filtración y expresó: "¿Por qué aparece ese video? Tengo varias hipótesis".

Según explicó, detrás de la difusión habría existido una intención clara de perjudicar a la actriz. "La intención del video en internet fue causarte daño prolongado, no fue algo casual", afirmó el periodista.

Además, Ventura reveló que en su momento tuvo acceso al material y que incluso llegó a pagar dinero por él: "Yo señé ese video, perdí plata, pero no para sacarlo al aire porque sabía que no se podía. Lo hubiera pisado, como otros materiales, pero después de que lo señé, 15 mil pesos, a los tres días lo suben a internet. Me di cuenta de que no era todo el video, lo habían fraccionado. Tiempo después suben una parte y, al tiempo, otra parte".

Luis Ventura en Secretos Verdaderos

"Lo hizo alguien que quería romperte las bolas, aprovechar esa situación. Vendetta política", aseguró Ventura.

Sobre el vínculo que mantuvo con la actriz tras aquel episodio, el periodista recordó que volvieron a encontrarse solo una vez en televisión. "Después de esa nota, solo volví a tener un vínculo con Flor cuando me invitó a un programa al que habitualmente me costaba ir, pero al tratarse de ella acepté. Después de eso, nunca más hubo contacto", justificó Luis el distanciamiento con la actriz.

Antes de cerrar el tema, Ventura también involucró a Marley y cuestionó las acusaciones que recibió por parte de Florencia Peña. "Para ser un misógino, como dijo que yo era, ¿para qué volver sobre ella, cuando ella se metió con APTRA, disparó contra Santiago del Moro, jugó un partido en favor de un amigo que condujo un Martín Fierro, ganó y su hijo fue Martín Fierro de Oro Digital? ¿Cuál sería mi intencionalidad de joderlo?", concluyó Luis Ventura.