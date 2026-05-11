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Luis Ventura

La explosiva frase de Luis Ventura contra Florencia Peña por criticar los Martín Fierro: "Que siga haciendo videos por..."

sLa actriz se mostró enojada con APTRA tras las nominaciones y Ventura lanzó una frase que causó un enorme escándalo.

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Ventura fue al hueso.&nbsp;

Ventura fue al hueso. 

Foto: captura de video América TV / El Trece.

Luego de que se dieron a conocer las nominaciones para los Martín Fierro de televisión, las críticas no tardaron en llegar y el mismo Luis Ventura confirmó que lo llenaron de mensajes. En medio de todo esto, Florencia Peña fulminó a los premios y el presidente de APTRA le contestó sin filtro.

"Me parece aburrido. Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales", sentenció Florencia ante los medios de comunicación y confirmó que los premios perdieron la credibilidad.

Desde Sálvese Quien Pueda se encontraban hablando con Marcela Tauro cuando Ventura llegó y la panelista de Intrusos le preguntó por las declaraciones de la actriz. En ese momento, el periodista lanzó una frase que generó indignación: "Que siga haciendo videos por...".

La fuerte frase de Luis Ventura contra Florencia Peña que generó escándalo

La explosiva frase de Luis Ventura contra Florencia Peña por críticar los Martín Fierro: "Que siga haciendo videos por..."

Luego dialogaron a solas con Ventura y allí siguió destrozando a la artista: "No veo porque ella tiene que sacar la cara por Marley si tiene voz propia". Respecto a la no nominación del conductor, el panelista de A la Tarde fue tajante: "Que se haga socia de APTRA y vote".

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Luis Ventura y una explosiva reacción tras la crítica de Florencia Peña.

Luis Ventura y una explosiva reacción tras la crítica de Florencia Peña.

Esto no fue todo, ya que la tildó de ser una persona "desagradecida" y que "ella, que se llena la boca hablando de democracia y defensa de la mayoría, tendría que aplicarlo a lo que es el funcionamiento de una entidad. Yo no me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta a Casa Rosada".

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