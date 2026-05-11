La explosiva frase de Luis Ventura contra Florencia Peña por criticar los Martín Fierro: "Que siga haciendo videos por..."

Luego de que se dieron a conocer las nominaciones para los Martín Fierro de televisión, las críticas no tardaron en llegar y el mismo Luis Ventura confirmó que lo llenaron de mensajes. En medio de todo esto, Florencia Peña fulminó a los premios y el presidente de APTRA le contestó sin filtro.

"Me parece aburrido. Martín Fierro era a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente y ahora siento que se lo reparten entre los canales ", sentenció Florencia ante los medios de comunicación y confirmó que los premios perdieron la credibilidad.

Desde Sálvese Quien Pueda se encontraban hablando con Marcela Tauro cuando Ventura llegó y la panelista de Intrusos le preguntó por las declaraciones de la actriz. En ese momento, el periodista lanzó una frase que generó indignación: "Que siga haciendo videos por..." .

Luego dialogaron a solas con Ventura y allí siguió destrozando a la artista: "No veo porque ella tiene que sacar la cara por Marley si tiene voz propia". Respecto a la no nominación del conductor, el panelista de A la Tarde fue tajante: "Que se haga socia de APTRA y vote".

Captura de pantalla 2026-05-11 194032 Luis Ventura y una explosiva reacción tras la crítica de Florencia Peña. Foto: captura de video / América TV.

Esto no fue todo, ya que la tildó de ser una persona "desagradecida" y que "ella, que se llena la boca hablando de democracia y defensa de la mayoría, tendría que aplicarlo a lo que es el funcionamiento de una entidad. Yo no me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta a Casa Rosada".