Luis Ventura expuso la maniobra más sucia de Jorge Rial: "Un pelotu..."
En diálogo con Carolina Ardohain, Ventura volvió a hablar de su enfrentamiento con Rial y reveló la maniobra sucia del periodista.
La mala relación entre Jorge Rial y Luis Ventura es conocida desde hace tiempo. En una reciente entrevista para Infobae, Pampita le consultó a Ventura si existe alguna posibilidad de recomponer el vínculo con quien fue su compañero durante años.
Sin rodeos, el presidente de APTRA marcó su postura y dejó en claro de qué lado siente que está el conflicto. "El problema es que se reconcilie él conmigo, no yo con él. Si el que está enojado y me echó a la mierda tres veces fue él", expresó el periodista.
"Yo fui un buen amigo y él lo sabe. Por eso no sale a fusilarme. Él sabe todo lo que hice", afirmó el mediático.
"A lo mejor se aburrió. O empezó a medir lo que tenía yo y lo que tenía él: él se quedó con la plata y yo me quedé con la felicidad", continuó Ventura.
Además, trajo a la memoria un encuentro posterior que terminó generándole malestar. Según relató, compartieron un café y mantuvieron una conversación extensa sobre temas personales, pero con el correr del tiempo entendió que había otro objetivo detrás.
"Me sentí un pelotudo. Hablamos una hora de la familia al divino pedo. Si quería una foto, me la pedía y se la daba", contó Luis Ventura, en alusión a una imagen que luego fue utilizada para promocionar un proyecto.