Luis Ventura expuso la maniobra más sucia de Jorge Rial: "Un pelotu..."

En diálogo con Carolina Ardohain, Ventura volvió a hablar de su enfrentamiento con Rial y reveló la maniobra sucia del periodista.

La mala relación entre Jorge Rial y Luis Ventura es conocida desde hace tiempo. En una reciente entrevista para Infobae, Pampita le consultó a Ventura si existe alguna posibilidad de recomponer el vínculo con quien fue su compañero durante años.

Sin rodeos, el presidente de APTRA marcó su postura y dejó en claro de qué lado siente que está el conflicto. "El problema es que se reconcilie él conmigo, no yo con él. Si el que está enojado y me echó a la mierda tres veces fue él", expresó el periodista.

luis ventura masterchef (1) Pampita le preguntó a Ventura por Rial.

"Yo fui un buen amigo y él lo sabe. Por eso no sale a fusilarme. Él sabe todo lo que hice", afirmó el mediático.

"A lo mejor se aburrió. O empezó a medir lo que tenía yo y lo que tenía él: él se quedó con la plata y yo me quedé con la felicidad", continuó Ventura.